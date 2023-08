Cette policière qui conduisait ivre s’en sort... à cause des mensonges d’un patrouilleur

Une sergente de la police de Repentigny qui conduisait avec deux fois la limite d’alcool permise a été acquittée en raison des mensonges et de la «mauvaise foi» du patrouilleur qui l’a arrêtée, a tranché le tribunal.

Le soir du 17 décembre 2021, Marie-Ève Sergerie a été interceptée par des policiers de L’Assomption alors qu’elle tentait de stationner son véhicule «à cheval entre l’accotement et le fossé» près de son entrée de cour. Les agents Mikaël Bérard et Stacy Legault-Mayer se sont présentés chez elle après avoir entendu sur les ondes radio que sa conduite pouvait s’apparenter à un cas de facultés affaiblies.

Ceux-ci ont relaté devant le tribunal qu’une forte odeur d’alcool émanait de l’habitacle de sa Volkswagen Jetta lorsqu’elle a ouvert la porte, qu’elle avait la bouche pâteuse, les yeux vitreux et était «chambranlante». Une bouteille de vin ouverte fut également retrouvée dans la voiture.

Marie-Ève Sergerie a été amenée au poste, où elle a accepté de souffler dans l’éthylomètre. Les résultats ont démontré une quantité d’alcool deux fois plus élevée que la limite permise par la loi, selon ce qui a été rapporté lors du procès.

La sergente Sergerie a donc été formellement accusée de conduite avec les facultés affaiblies.

Incohérences

Mais lors des témoignages des deux patrouilleurs principaux dans l’affaire, des incohérences ont été soulevées.

L’agent Bérard a prétendu sous serment n’avoir jamais discuté du dossier avec ses collègues en vue du procès, alors que sa partenaire a confirmé avoir eu une rencontre préparatoire avec lui peu avant l’audience afin qu’ils se rafraîchissent la mémoire.

Le même patrouilleur a également affirmé devant le tribunal qu’il avait informé l’accusée dès le départ des motifs de sa détention, bien qu’il ait avoué en privé à la procureure quelques instants avant son témoignage avoir oublié de le faire.

«La procureure, consciente de ses obligations légales et déontologiques, le contredit. La conduite de cette dernière est irréprochable. Elle a refusé de s’associer au mensonge du policier, qui avait le potentiel d’anéantir un argument de la défense», a indiqué la juge Dominique Larochelle.

Des informations essentielles, comme le fait de l’avoir informée de la raison pour laquelle il l’interpellait, ne se trouvaient pas non plus dans son rapport. La juge a donc réitéré l’importance pour les policiers, qui doivent parfois témoigner plusieurs mois après les faits, de produire des rapports complets et exhaustifs.

Exclusion de la preuve

Devant cette série d’erreurs et d’incohérences, la défense a produit une requête en exclusion de la preuve. En raison de la «mauvaise foi» du patrouilleur Bérard, la juge Larochelle a entériné cette demande. Selon elle, les droits fondamentaux de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne ont été violés et une importante partie des témoignages entendus n’ont plus de crédibilité. Elle a également indiqué que les fautes du policier étaient graves et ne devaient pas être prises à la légère.

«[La conduite] de l’agent Bérard risque d’alimenter le cynisme à l’égard [du système judiciaire]», ajoute la magistrate.

Comme les éléments principaux du dossier ont été exclus, la Couronne a indiqué ne plus être en mesure de se décharger de son fardeau de preuve. Conséquemment, Marie-Ève Sergerie a été acquittée.

– Avec Nicolas Saillant