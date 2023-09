US Open: un superbe exploit pour l'ancienne numéro 1 Caroline Wozniacki après trois années à la retraite

NEW YORK | Après une retraite de trois ans, avoir eu deux enfants et ne pas avoir touché à une raquette de tennis pendant elle ne sait «trop combien de temps», l'ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki a réussi un superbe exploit, vendredi, en se qualifiant pour la ronde des 16 du US Open.

Face à une autre «revenante» - l'Américaine Jennifer Brady, qui, elle, a été sur la touche durant deux ans pour soigner de sérieuses blessures -, la Danoise s'est imposée 4-6, 6-3 et 6-1 sur le central, ce stade Arthur-Ashe que les organisateurs avaient réservé aux deux joueuses.

Et dans son grand retour, qu'elle a amorcé à Montréal, la joueuse de 33 ans aura aussi réussi un petit retour.

Car à un moment dans cette rencontre, l'ancienne star du circuit, championne des Internationaux d'Australie en 2018, a tiré de l'arrière 6-4 et 2-0.

Mais Wozniacki, qui a été numéro 1 mondiale pendant 71 semaines durant sa «première carrière», s'est accrochée.

Dans une performance qui rappelait ce tennis qui l'a menée jusqu'au sommet du classement, elle a construit le jeu, courant parfois les balles comme si elle ne s'était jamais éloignée du circuit.

L'exploit de la Danoise est d'autant plus grand que sur son chemin jusqu'à cette fameuse ronde des 16, qu'elle disputera dimanche aux mains de la gagnante du duel opposant l'Américaine Coco Gauff (6e) à la Belge Elise Mertens (32e), elle a évincé au deuxième tour la 11e tête de série, la Tchèque Petra Kvitova.

