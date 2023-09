Volleyball féminin: Une femme mère de trois enfants brise les barrières comme entraîneure-chef avec l'équipe canadienne

Quand elle a pris en mains en 2021 les destinées du programme canadien de volleyball féminin qui peinait à se sortir la tête de l’eau, Shannon Winzer a été confrontée à un double défi.

Winzer avait évidemment comme mission de ramener le Canada sur le sentier du succès, mais aussi de réussir dans un milieu toujours dominé par les hommes. La mère de trois enfants est la seule entraîneure-chef féminine parmi les 16 équipes qui évoluaient dans la Ligue nationale cet été.

«C’est extraordinaire ce qu’elle fait et elle m’impressionne, a exprimé l’ancien entraîneur-chef de la sélection masculine Glenn Hoag. C’est la seule femme dans le monde du volleyball dans cette situation. C’est vraiment unique ce qu’elle fait.»

Winzer assure ne pas faire tout un plat. «Je me vois comme un coach et non une femme, mais c’est certain que ma réalité familiale est différente. J’ai été partie 15 semaines cet été, mais on développe des trucs avec les années. Toute la famille fait partie de mon parcours. Les enfants (8, 10 et 12 ans) disent c’est le dernier Noël avant les sélections olympiques.»

Des obstacles bien présents

Si elle refuse de se voir comme une porte-étendard, Winzer est pleinement consciente que les femmes doivent surmonter des défis importants pour atteindre les plus hauts niveaux dansl e milieu du volleyball. «Il y a encore plusieurs obstacles. Les hommes doivent démontrer qu’ils ne sont pas en mesure de faire le travail alors que les femmes doivent montrer qu’elles sont capables. Le processus d’embauche débute avec un petit biais, mais j’ai été chanceuse d'avoir des personnes dans mon coin au Canada.»

Parmi ses personnes, on retrouve l’Olympienne Guylaine Dumont qui siégait sur le conseil d’administration de Volleyball au moment de l’embauche de Winzer en 2019 à son retour d’Australie.

«Je suis tellement fière qu’une femme et une Canadienne soit à la tête de l’équipe nationale, a mentionné Dumont. Dans le passé, l’embauche d’entraîneurs étrangers n’a pas été un succès. On s’est assuré de ne pas la lancer trop vite avec l’équipe A et elle a pu travailler avec Tom Black qui a été un bon mentor avant de prendre les rênes de la grosse équipe. J’ai pu quitter le conseil d’administration avec le sentiment du devoir accompli après l’embauche de Shannon.»

Dumont est impressionnée par ce qu’elle voit. «Shannon a l’énergie masculine et l’humanité féminine, a-t-elle résumé. Elle a un bel équilibre et possède une confiance en elle naturelle. Shannon est inspirante pour les jeunes entraîneures. Le volleyball féminin demeure un monde de gars.»

Un rôle de mentor pour Hoag

Figure emblématique au pays pour avoir permis au Canada de retrouver ses lettres de noblesse en se qualifiant pour les deux derniers Jeux olympiques à Rio et à Tokyo, ce qui représentait une première dans l’histoire canadienne, Hoag a pris Winzer sous son aile.

«J’ai eu un coup de cœur pour Shannon et, à 65 ans, je suis rendu à un âge pour faire du mentorat, a souligné l’entraîneur gatinois qui dirige toujours dans la ligue professionnelle turque. Comme moi, Shannon est assez exigeante et c’est que le programme a besoin. Nous avons un peu la même philosophie. Elle est très bonne et ses succès ne passent pas inaperçus. L’entraîneur de l’équipe nationale turque Daniele Santarelli qui est un des meilleurs au monde lui a demandé de venir coacher un an avec lui. Le Canada a beaucoup besoin d’aide et Shannon a choisi de consacrer toutes ses énergies et son temps ici.»

Winzer apprécie grandement ce coup de main. «C’est énorme de pouvoir parler avec quelqu’un qui est passé par là et qui a vécu la sélection olympique et la Ligue nationale. On parle beaucoup de volleyball, mais aussi de la pression associée au boulot d’entraîneur-chef. Je suis très reconnaissante de ce qu’il fait pour moi depuis mon retour au Canada. Ses opinions et son appui sont très importants.»