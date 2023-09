HUPPEN, Marie-Josée



À Laval, le 28 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marie-Josée Huppen, épouse de feu Charles Lambotte.Elle laisse dans le deuil son fils feu Éric, ses frères Hermann (Adeline) et feu Willy (Marlene), ses petits-fils Paul-Émile et Christian, son neveu Yves (Iocasta), sa nièce Brigitte (Ronald), son petit-neveu Anton et ses petites-nièces Aline et Juliette ainsi que de nombreux parents et amis.Marie-Josée est née à Malmedy en Belgique et a complété une formation à l'Académie des Beaux-Arts de la Commune de St-Gilles à Bruxelles. Une fois au Canada, elle a travaillé à Télé Métropole comme costumière et habilleuse pendant plus de vingt ans. Ses talents de couturière étaient reconnus et appréciés de tous.À la retraite, Marie-Josée aimait prendre soin des animaux, de son jardin, de sa maison et de ceux qu'elle chérissait.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD St-Jude pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la SPCA.La famille recevra les condoléances au418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le dimanche 10 septembre 2023 de 13h à 16h, une cérémonie au salon suivra à 16h.