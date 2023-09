JOLICOEUR, Pierre



Le 23 août, à l'âge de 82 ans, est décédé Pierre Jolicoeur.Il laisse dans le deuil son épouse, Michelle Houle, sa fille Mylène Jolicoeur (Jonathan Morissette), son petit-fils, Charles Morissette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Un hommage et une célébration de la Parole auront lieu le samedi 16 septembre 2023, de 13h à 16h, au :15, rue St-Paul, Charlemagne, J5Z 3C8