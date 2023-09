ROBITAILLE, Rollande



À Laval, le 26 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rollande Robitaille, épouse de feu Yves Durocher.Elle laisse dans le deuil ses enfants Evelyne, Charles et Paul (Patricia), ses petits-enfants Eliott (Arlee), Camille (Cédric), Jeanne, Vincent (Sari), Gaëlle (Alexandra) et Ludovic, son arrière-petit-fils Éloi, son ex-belle-fille Evelyne, ses soeurs Françoise, Monique et Hélène, ses belles-soeurs Louise, Suzanne et Monique, son cousin par alliance Gilles, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 septembre 2023 de 13h à 17h et de 19h à 21h au :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation Diabète Québec (www.diabete.qc.ca) ou à la Société Azheimer (alzheimer.ca).