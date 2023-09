LAMOUREUX, Monette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Monette Lamoureux, survenu paisiblement le 9 août 2023, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur André Daigneault, la soeur de feu Rosemond et de feu Frédérick (Gilles). Elle laisse dans le deuil sa fille Myrabelle, ses petits-enfants Jonathan, Jade et Jérémie, sa soeur Gaétane ses frères Yvès et Ghislain, son beau-frère Gilles, ses belles-soeurs Louise, Barbara et Anne, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 septembre 2023, de 12 h à 15 h à laUne cérémonie sera célébrée à 15 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.Une célébration de sa vie aura lieu le 28 octobre de 13h à 15h au centre communautaire de Chartierville, où la famille recevra les condoléances. Ses cendres seront inhumées par la suite dans le lot familial.