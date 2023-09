HUNEAULT, Claude



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Claude Huneault, à l'âge de 71 ans, survenu le 18 août 2023 à Montréal. Il était l'époux de madame Louise Arès.Monsieur Huneault laisse dans le deuil ses enfants David (Marie-Claude), Nicolas, Marc et Michel (Véronique), ses petits-enfants, Marc Antonio, William Éduardo, ses soeurs, Louise (Jacques), Monique, Madeleine (Daniel), Denise (Serge) et son filleul Yannick, ainsi que ses neveux et nièces, ses belles-soeurs, beaux-frères, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie Mont-Royal, 1255 Av Beaumont,le samedi 9 septembre 2023 de 13h30 à 16h30. Un hommage sera fait dans le même salon à partir de 16h30 jusqu'à 17h30.