BEAUCHESNE, Andrée



À Montréal, le 22 août, à l'âge de 78 ans, est décédée Andrée Beauchesne.Elle laisse dans le deuil son fils Sylvain Bissonnette (Véronique Rioux), ses petits-enfants Maéli et Gabriel, ses frères et soeurs Yvette, Renée (feu Marc), Marc (Assunta), Yves (Marcelle), feu Micheline et feu Michel, ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 10 septembre de 13 h à 16 h 30 auT : 514 721-4925 j.a.guilbault@videotron.ca(Stationnement privé à l'arrière du salon)Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.