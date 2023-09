LABERGE, Françoise, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, jeudi le 31 août 2023, à l'âge de, est décédée Soeur Françoise Laberge, en religion Soeur Marie Jacinthe. Née à Sainte-Martine, elle était la fille de feu Joseph Edouard Laberge et de feu Marie Giroux.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Après 30 années d'enseignement en sciences familiales Soeur Françoise femme dévouée, toujours disponible a rendu plusieurs services comme réceptionniste.Soeur Françoise sera exposée à la86 rue St-Charles estLongueuil Qc J4H 1A9le jeudi 7 septembre à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h, suivie de l'incinération.La mise en terre au cimetière Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil aura lieu à une date ultérieure.