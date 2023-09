CHARETTE, Bruno



À LaSalle, le 19 août 2023 à l'âge de 94 ans, est décédé M. Bruno Charette, époux de Mme Mariette Lavoie. Bruno est originaire de Beauharnois et a participé activement à la vie économique de la région.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (feu Raymond Côté), Louise (Pierre Turcot), Andrée (Richard St Denis) ainsi que ses petits-enfants : Maude, Julien (Laurence) et ses arrière-petits-enfants : Lili-Rose, Raphaël et Charlotte.Il laisse également ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le 8 septembre à 11h30 en l'église St-Clément de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.La famille tient à remercier chaleureusement Dr Caroline Boulos ainsi que le personnel de l'hôpital de LaSalle pour les bons soins prodigués à Bruno.Au lieu de fleurs, tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis de LaSalle.maisonsaultsaintlouis.comSTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200