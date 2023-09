PARÉ, Michel



Le jeudi 24 août 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Michel Paré, de Vaudreuil-Dorion.Il laisse dans le deuil son épouse Francine Maher, ses enfants Martin (Chantal) et Nanouk (Sébastien), ses petits-enfants Audrey, Maude et Gaël, ses frères Jacques, Maurice et Roger, sa soeur Julie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et sa nièce, ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.cale samedi 9 septembre 2023 de 13h à 17h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient grandement appréciés.