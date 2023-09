MARSOLAIS, Richard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Richard Marsolais, survenu le 18 août 2023, à l'âge de 75 ans.Il laisse dans le deuil ses fils Jean-François et Daniel, sa fille Isabelle, ses petits-enfants Amélie, Flavie et Thomas, sa soeur Sylvie, son neveu Alain Chalut (Claudie), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 septembre 2023, de 16 h à 19 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 19 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne ou à Parkinson Québec.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Vigi Montérégie.