CAMPEAU, Suzanne



À St-Jean-sur-Richelieu, le 27 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Suzanne Campeau, épouse de feu Monsieur Gilles Dorais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Silvy et Nathalie, ses petits-enfants Annie-Chantal, Maxime, Alexandre, Guillaume, Jade, Jasmine, Matteo et Mirko, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse (Yves), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, son ami de coeur Germain, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 septembre 2023 de 13h à 16h au :Une liturgie suivra à 16h en la salle commémorative du complexe.