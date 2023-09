GERMAIN, René L.



À Saint-Hyacinthe, le 12 août 2023, est décédé à l'âge de 84 ans, M. René Germain, époux de Colette de Grandmont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Odile (André Poirier) et Isabelle (Claude Mayrand), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le vendredi 8 septembre de 15h à 17h, suivi du service à 17h, au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QUÉBEC, H2V 2P9