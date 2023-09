FARLY, Marie-Blanche



Est décédée à l'âge de, Marie-Blanche Farly, à la suite d'une longue agonie. Elle était la cadette, seule survivante d'une grande famille et l'épouse de feu Léo Provençal.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Carole (Jean-Pierre), Chantale (Normand), ses deux petits-enfants Sébastien (Gabriella), Alexandra (Azaria) et ses deux arrière-petits-enfants Kalia et Milan, ainsi que de très nombreux neveux et nièces.Selon ses dernières volontés, les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité.Nous désirons dans cette occasion remercier l'équipe de soins du CHSLD Champlain à Verdun, pour leurs bons soins et leur support.