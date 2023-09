Académie Michèle-Provost : instruire, éduquer, protéger

Voici un milieu accueillant et stimulant où le capital humain prime sur tout. En effet, à l’Académie Michèle-Provost, tous les élèves sont acceptés avec tout ce qui les particularise. Ceux-ci bénéficient de méthodes pédagogiques et de modes d'apprentissage adaptés à leurs besoins dans un milieu sain pour qu’ils puissent se développer selon leur potentiel.

Une équipe soudée

L’équipe professionnelle et dévouée d’intervenants pédagogiques travaille de concert avec notamment l’orthopédagogue, l’infirmière, les tuteurs, les surveillants, les techniciens et le chef-cuisinier, pour aider les élèves à développer leurs compétences intellectuelles, pour les inviter à s'investir dans des projets, pour les encourager à atteindre des buts d'apprentissage et à intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

L'Académie est fière de pouvoir offrir aux élèves des aires de repas climatisées, un équipement à la fine pointe de la modernité et très bien adapté. Bibliothèques, espaces de jeux extérieurs, laboratoires de sciences sont mis à la disposition des élèves. De plus, des activités culturelles et sportives sont proposées aux élèves intéressés en dehors des heures de classe. Des excursions et des visites sont également organisées tout au long de l'année scolaire.

Pour en savoir plus sur l’Académie Michèle-Provost, planifiez votre visite lors des portes ouvertes du jeudi entre 10 h et 12 h.