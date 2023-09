Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Deuxième opus solo pour Claire Richards

Photo tirée d’amazon.ca

Surtout connue comme l’un des membres du quintette britannique Steps, Claire Richards continue de frayer son chemin en solo avec Euphoria, un deuxième album solo lancé il y a quelques jours.

Cette fois-ci, la chanteuse se frotte à certains des plus grands hymnes pop, pigeant dans les répertoires de Cher, Céline Dion, Whitney Houston, ABBA et autres Pat Benatar pour transporter les mélomanes à grands coups d’envolées vocales spectaculaires. Le résultat est parfaitement dansant, grisant et, surtout, l’antidote parfait aux blues de la rentrée.

► Où : Sur les plateformes d’écoute en continu.

—Bruno Lapointe

L’Estival du nouveau cinéma

À un mois du lancement de sa 52e édition, qui aura lieu du 4 au 15 octobre, le Festival du nouveau cinéma (FNC) propose aux cinéphiles montréalais quatre soirées de projections extérieures gratuites sur l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. Ce soir à 19 h, le public pourra découvrir le film Kite Zo A : laisse les os, du réalisateur Kaveh Nabatian, qui a remporté le Prix pour la paix au dernier FNC. Puis demain soir, en clôture de l’événement, l’Estival offrira une projection spéciale de Fumer fait tousser, la nouvelle comédie absurde du cinéaste français Quentin Dupieux.

► Où : Jusqu’au 3 septembre, dans le Quartier des spectacles.

—Maxime Demers

La fin de La mélodie du bonheur

Photo fournie par Entourage

Les amateurs de comédies musicales de Québec ont été choyés au cours des dernières années. Plusieurs productions d’envergure ont été présentées sur les scènes de la capitale. La dernière en lice, La mélodie du bonheur est en fin de parcours. Au terme des six représentations prévues lors du long congé de la fête du Travail, le rideau tombera sur cette adaptation par Gregory Charles de la célèbre comédie musicale créée en 1959. Klara Martel-Laroche et Éric Paulhus sont les vedettes du spectacle.

► Où : À la salle Albert-Rousseau jusqu’au 3 septembre

—Cédric Bélanger

Petits et grands drames d’une famille normale

Photo fournie par les éditions Boréal

Je vous mets au défi de ne pas dévorer ce livre d’un trait. Ce deuxième roman de l’écrivain Mathieu Rolland séduit par son trio d’histoires toutes simples qui célèbrent – avec douceur et sincérité – l’extraordinaire du quotidien. Celui de Sophie, ex-athlète olympique qui devra relever un défi encore plus grand que celui de laisser sa carrière derrière, de Tom, cet enfant surdoué qui tente de comprendre le monde et de trouver sa place dans celui-ci, et de Benoît, qui se cherche à travers ses colonnes de chiffres. Savoureux.

► De grandes personnes, Mathieu Rolland, aux Éditions Boréal.

—Sarah-Émilie Nault