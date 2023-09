LÉVESQUE, Doris



C'est avec un profond chagrin que nous vous annonçons le décès de Mme Doris Lévesque survenu le 14 août 2023, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu M. Gérard Duguay.Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Julie (Jean Cotonnec) et Chantal (Chris Hamilton), ses trois petits-enfants Pénélope, Yourian et Emeric, sa soeur Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée le samedi 9 septembre de 14h à 18h et le dimanche 10 septembre de 10h à 13h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Une cérémonie aura lieu le dimanche 10 septembre à 13h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Nazareth et Louis-Braille.