Bianca Gervais: «C'est Le Club des 100 watts qui m'a donné le goût de faire de la télé»

Elle a brillé à plusieurs reprises devant les caméras, mais Bianca Gervais a aussi passé des moments très joyeux à regarder la télévision, que ce soit seule ou en famille. Pour elle, le petit écran est, depuis longtemps, synonyme de bonheur.

Bianca, quelles émissions jeunesse t’ont marquée?

J’ai été de la génération Canal Famille et celle de Vrak.TV. J’ai même fait les voix officielles de Vrak.TV avec Frédéric Pierre. Cette année, je fête mes 30 ans de métier [...] Mes souvenirs sont beaucoup ancrés dans ces deux postes-là et dans quelques téléromans que je regardais avec ma mère.

Avais-tu tes propres rendez-vous?

C’est Le Club des 100 watts qui m’a donné envie de faire de la télévision parce que le vendredi, il y avait les journées lip-sync et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des jeunes de mon âge à la télé, mais pas moi. Pour moi, c’était une profonde injustice [...] Je suis aussi de la génération Bibi et Geneviève. J’ai envoyé 12 000 dessins pour me rendre compte que ma mère, qui était dans le jus avec moi et mes sœurs jumelles, les gardait tous en haut du frigo. Elle n’en a envoyé aucun, mais mon dieu, que j’ai eu de l’espoir chaque fois que Bibi pigeait un dessin... Bibi a aussi contribué à mon amour pour la télé.

Photo tirée de IMDB

Est-ce que plusieurs de tes plus beaux souvenirs télé sont liés à la famille?

Photo d'archives

Ben oui! On vit à une époque où on démonise beaucoup les écrans, où on calcule le temps d’écran. C’est correct. Mais dans ma vie de «petit cul», les écrans c’était très positif, comme quand on écoutait La fureur en famille, que je sentais que mes parents tripaient autant que moi et que je tripais à les voir triper. Ou quand j’écoutais Chambres en ville avec ma mère. C’était un rendez-vous féminin entre ma mère et moi. Je me sentais grande. Ç’a fait partie de mon émancipation.

Photo tirée de IMDB

Dirais-tu que tu regardais trop la télé?

Somme toute, ç’a fait de moi quelqu’un d’imaginatif, de relativement équilibré... Je ne peux pas dire que c’était trop parce que ç’a contribué à de super souvenirs. Quand on s’inquiète et qu’on calcule les minutes durant lesquelles nos enfants ont regardé la télé durant la journée, je me réfère à mes dimanches matin qui me rendaient heureuse.

L’artiste que tu es devenue doit-elle quelque chose à un personnage ou une comédienne?

À Marina Orsini. Je suis une petite fille de Ville-Émard, comme Marina. Sa famille habitait dans la ruelle en face de chez moi. Un jour, mon souhait était que Marina vienne à ma fête. Elle s’était liée d’affection avec ma mère, elle était venue et m’avait donné une photo de plateau des Filles de Caleb signée. J’ai encore cette photo-là chez moi. Elle m’avait aussi donné du démêlant à cheveux Dans un jardin à la banane que j’ai conservé pendant des années, même si je n’aime pas les bananes. Marina, une petite fille de chez nous, m’a montré que c’était possible.

Bianca Gervais est la vedette de la série originale Les perles dont la première saison est offerte sur Club illico. Celle qu’on peut aussi entendre au micro de Véronique et les Fantastiques présentera la série documentaire Crevée !, réalisée par Sébastien Diaz, en novembre dans la section VÉRO TV d’ICI TOU.TV EXTRA. Elle y parlera de fatigue collective.