Blé d’Inde suite et fin

Il n’y a pas de pingouin à Pittsburgh, il n’y a pas d’ours brun à Boston. Si vous commandez du pâté chinois en Chine, on vous regardera avec les mêmes yeux que si vous demandez un blé d’Inde en Inde. Quand les colons sont arrivés en Amérique, ils ont découvert le maïs en épi. Ils appelaient ça du blé et comme ils se croyaient rendus en Inde, ils l’ont baptisé «blé d’Inde». Dans le champ total, mais le nom est resté et si je vous en glisse un mot aujourd’hui, c’est que le blé d’Inde 2023 en est à ses derniers milles. Dans deux semaines, il ne sera plus aussi gonflé, aussi sucré, aussi juteux. Le blé d’Inde au Québec, ça se passe en août et même plus délicieusement dans la deuxième partie du mois. Et la cuvée 2023 est exceptionnellement bonne. Je ne prétends pas que c’est votre dernière chance ce week-end, mais vous ne pouvez plus attendre.

JE CITE LEMIRE

Au souper, mine de rien, deux beaux épis de maïs (secret: bouillis dans l’eau et un peu de sauce soya), un sandwich aux tomates bien poivré, quelques tranches de concombres, 4 ou 5 radis et ce sera votre façon de saluer tout doucement et naturellement la fin de l’été même si, cette année, l’automne ne débarquera que le 23. Deux jours plus tard, le Canadien disputera son premier match hors-concours, mais moi, pendant ce temps, Pourvoirie Mekoos pour la première fois, caché en dessous d’une roche, j’attendrai un orignal. Allo toi, dirait Lemire.

PATATI ET CHOSE, LÀ

Guy Laliberté célèbre ses 64 ans. Le grand artisan et fondateur du Cirque du Soleil, le saviez-vous, est aussi un accordéoniste.

Un autre qui souffle des chandelles, c’est mon vieux bleuet mexicain. Mario Tremblay fête ses 67 ans, aujourd’hui.

Lu sur internet: Montréal est maintenant à deux heures... de Montréal.

Des Américains font la grève de l’intelligence. Trump tient le coup.

Ma mère ne voulait pas qu’on regarde les films de cow-boy quand j’étais petit, ça faisait trop de poussière dans le salon.

Au lancer du poids, un Américain se lance lui-même.

Un policier qui se fait voler son char, y appelle qui?

