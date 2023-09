GAUTHIER, Roland



Suite à une longue bataille contre le cancer, Roland nous a quittés le 3 juin tout en douceur.Tu es maintenant libre de tes souffrances et laisse dans le deuil ton épouse Rose, ta fille Nathalie (Yvon), tes petits-enfants Maéva et Justin, tes frères Robert et Michel, ta soeur Aline ainsi que tes nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Le service aura lieu le samedi 16 septembre 2023 à midi au complexe funéraire