CASTONGUAY (née GAGNON)

Doris



À Laval, le 30 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Doris Gagnon, épouse de monsieur Romain Castonguay.Précédée de son fils, elle laisse dans le deuil son époux, sa fille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-fils, ses soeurs, ses frères, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 septembre 2023 de 10h à 14h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le vendredi 8 septembre 2023 à 14h en la chapelle du complexe, suivies de l'inhumation au Cimetière Sainte-Dorothée.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en la mémoire de Doris Gagnon.