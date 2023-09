Ce peuple de bâtisseurs qui n’est plus

Question quiz pour commencer.

Combien de grands projets d’infrastructures ont vu le jour depuis quinze ans au Québec?

Deux.

Lesquels?

Le pont Champlain et le nouveau REM.

Lesquels ont été dirigés par le gouvernement du Québec?

Zéro.

Le pont Champlain a été construit par Ottawa, et le REM a été pris en charge par la Caisse de dépôt et placement.

Une exception se faufile si vous voulez vous obstiner en commentaire: le prolongement de la ligne bleue du métro à Montréal. Quatre décennies pour y arriver. Fantastique exception.

Alors, vous ne serez pas surpris que le tramway à Québec commence à dérailler, et que tout projet de transport collectif dans l’est de Montréal est congestionné quelque part rue Notre-Dame.

Et ce, même si ces projets sont hautement nécessaires pour le développement de Québec comme deuxième métropole, comme le dit le PM Legault, et de l’est de Montréal comme nouveau pôle économique francophone.

D’autres projets de transport collectif rêvés, envisagés, engagés, étudiés, d’autres projets qui risquent de se retrouver dans le classeur «on a essayé» du ministère des Transports.

Décourageant

Je n’aime pas écrire des chroniques sadomasochistes qui laissent croire que le Québec est médiocre. D’abord, c’est faux, ensuite comme toutes les autres sociétés, nous avons des qualités et des défauts qui nous sont propres.

Un de nos défauts consiste en notre inaptitude chronique à construire de nouvelles infrastructures routières ou de transports en commun.

Pourtant, il fut un temps où notre capacité de bâtir faisait notre fierté.

S’est même installé dans notre conscience collective le mythe du «peuple bâtisseur»

Les années 1960, marquées par l’arrivée du baby-boom, faisaient entrer le Québec «dans le train de la modernité», disait Jean Lesage.

C’est plutôt invraisemblable: la presque entièreté de nos infrastructures routières, scolaires, publiques et énergétiques a été construite en l’espace de 10 ou 15 ans.

On sortait de terre nos principales autoroutes sur lesquels nous roulons – la 40, la 20, la 25, la 30, la 640, la 440 à Québec, tous asphaltées entre 1959 et 1968.

Le métro de Montréal était creusé. Des centaines de polyvalentes, de cégeps, l’UQAM, aussi.

Et nos complexes hydroélectriques voyaient le jour.

La période de «construction des grands barrages» fonde, en quelque sorte, le Québec moderne. Ça nous fait encore frissonner. Le complexe LG-2 est parmi les dix centrales hydroélectriques les plus puissantes au monde, parmi les souterraines.

C’était l’impulsion d’un Québec gagnant et bâtisseur qui s’exprimait par toutes ses réussites.

Et aujourd’hui

La crise climatique commande une sorte d’entrée dans une 2e modernité, où nos habitudes de déplacement, de consommation d’électricité, de développement économique, de construction résidentielle et de bâtiments publics doivent être revues.

Bref, pas mal toute l’architecture qui nous permet d’organiser notre société.

Pourtant on reste agglutinés dans une inertie franchement décourageante.

Je dirais même: antimoderne, anticivilisationnelle.

Une sorte de paralysie collective, qui mêle lourdeur administrative, tite-rivalité entre agences gouvernementales, quête du consensus aussi absolu qu’inutile et peu de volonté politique.

Que de temps perdu.

Peut-être est-ce trop demander à nos gouvernements et ses agences, quand on sait que des étudiants d’université sont parfois plus efficaces qu’eux.