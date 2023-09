Chasser le petit gibier dans les réserves fauniques

Dans l’ensemble du réseau des réserves fauniques exploitées par la Sépaq, il est possible de chasser le petit gibier, que ce soit dans le cadre d’un séjour ou à la journée. Ces territoires constituent sans aucun doute un gage de succès pour déjouer les gélinottes et les tétras qui y vivent en abondance.

Pour la chasse avec séjour en chalet, à laquelle se rattache un territoire de chasse exclusif, il en coûte 96,25 $ par jour/personne, incluant le logement et le droit de chasse. En semaine, vous pouvez initier la relève avec un rabais de 10 % sur le coût de votre séjour. Ce forfait donne accès à des chalets standards entièrement équipés.

Si vous décidez d’opter pour un chalet Horizon, le coût passera à 101 $, avec le même rabais pour les jeunes en semaine, pour un groupe de quatre personnes.

Cette offre se limite aux réserves du Saint-Maurice, d’Ashuapmushuan, de Portneuf et de Rimouski. Il est aussi possible de vous loger dans des chalets Modik pour 75,75 $ ou encore en camp rustique à 55,75 $.

Pour pratiquer la chasse à la journée, il en coûte 20,78 $ par chasseur. Dans ce cas particulier, il est possible de faire l’achat de votre droit d’accès en ligne, depuis votre ordinateur. Cela vous évitera de vous rendre au poste d’accueil de la réserve choisie.

Certaines conditions s’appliquent toutefois. Il est bon de vérifier sur le site de la Sépaq où vous trouverez toutes les informations (sepaq.com).

Pour vous aider à faire votre choix, voici les tableaux de chasse avec hébergement à la journée dans les différentes réserves.

ÉTABLISSEMENT CHASSE QUOTIDIENNE

Ashuapmushuan : 22 septembre au 23 octobre

Chic-Chocs : 29 octobre au 14 novembre

Laurentides : 17 au 31 octobre

La Vérendrye : 12 octobre au 15 janvier 2024

Mastigouche :

Secteur B 7 au 22 octobre

Ensemble de la réserve 23 octobre au 29 novembre

Secteur B Ensemble de la réserve Matane :

Secteurs 8, 9, 13

25 octobre au 5 novembre

Secteurs 11, 12, 15

28 octobre au 5 novembre

Secteurs 21, 22, 25

31 octobre au 5 novembre

Secteurs 8, 9, 13 Secteurs 11, 12, 15 Secteurs 21, 22, 25 Papineau-Labelle

Secteurs lacs du Sourd, Ernest et Fascinant

4 au 17 septembre | 13 au 29 octobre |19 novembre au 15 janvier 2024

Secteurs lacs du Sourd, Ernest et Fascinant Port-Cartier-Sept-Îles : 9 octobre au 15 janvier 2024

Port-Daniel : 2 au 9 octobre

Portneuf : 7 octobre au 11 novembre

Rimouski : 15 au 31 octobre

Rouge-Matawin :

Secteur Saint-Michel

5 au 14 septembre | 7 au 29 octobre

Secteurs La Macaza et L’Ascension

5 au 26 septembre | 7 au 26 octobre

Secteur Saint-Michel Secteurs La Macaza et L’Ascension Saint-Maurice :

Secteur quotidien seulement 6 au 22 octobre

Tout le territoire 23 octobre au 26 novembre

ÉTABLISSEMENT CHASSE AVEC HÉBERGEMENT

Ashuapmushua : 22 septembre au 23 octobre

Chic-Chocs : 28 octobre au 6 novembre

Laurentides : 16 au 31 octobre

La Vérendrye : 12 au 22 octobre

Mastigouche : 6 au 22 octobre

Matane : 24 octobre au 5 novembre

Papineau-Labelle :

Secteur lacs du Sourd, Ernest et Fascinant

4 au 17 septembre | 13 au 29 octobre

Secteur lacs du Sourd, Ernest et Fascinant Port-Daniel : 2 au 8 octobre

Portneuf : 6 octobre au 5 novembre

Rimouski : 14 au 31 octobre

Rouge Matawin :

Secteurs L’Ascension et La Macaza

4 au 14 septembre | 6 au 26 octobre

Secteur Saint-Michel

4 au 14 septembre | 6 au 29 octobre

Secteurs L’Ascension et La Macaza Secteur Saint-Michel Saint-Maurice : 5 au 30 octobre

Connexion spéciale avec LA NATURE

Durant votre séjour de chasse dans certaines réserves fauniques, choisissez de vivre votre séjour dans un chalet Horizon. Le design moderne de ce chalet, qui peut compter deux ou trois chambres, s’harmonise parfaitement à son environnement. Son immense fenestration en devanture optimise la vue sur l’extérieur et laisse pénétrer la lumière naturelle. Ce concept unique à la Sépaq propose une aire de vie avec de hauts plafonds, deux ou trois divans, un poêle à bois, ainsi qu’un hall d’entrée fermé, pratique pour ranger son équipement et faire sécher ses vêtements. Ces chalets fonctionnent à l’énergie solaire sauf pour le poêle et le chauffe-eau. Les petits derniers du réseau sont offerts pour des séjours de chasse du petit gibier cet automne à raison de six dans la réserve des Laurentides au lac Berthiaume, cinq chalets dans les secteurs Tessier (2) et Proulx (3) et trois chalets dans le secteur Kedgwick, dans la réserve faunique de Rimouski.

Oiseaux migrateurs

La vente des permis de chasse aux oiseaux migrateurs est lancée. Les permis de chasse OCMQ (incluant l’image du timbre de CHFC) et les permis de chasse OCMG gratuits pour les jeunes de moins de 18 ans sont maintenant accessibles au moyen du système de permis électronique à l’adresse : permis-permits.ec.gc.ca. Les achats peuvent être effectués 24 heures sur 24 depuis votre ordinateur, sept jours sur sept. Vous pouvez télécharger votre permis et l’image du timbre directement à partir du site. Il existe toujours la possibilité de faire l’achat d’un permis électronique et de recevoir le timbre souvenir physique du CHFC. Il vous suffit de cocher la case appropriée sur le formulaire en ligne. Vous avez aussi toujours la possibilité de vous procurer le permis dans les points de vente de Postes Canada. Le coût combiné du permis et du timbre et de 17 $.

Tirages au sort

Réservés aux résidents(es) du Québec, les tirages au sort assurent un accès équitable aux meilleurs territoires de chasse gérés par la Sépaq. Ils s’appliquent aux activités de chasse contingentée à l’orignal et au cerf de Virginie, en réserve faunique et à la Sépaq Anticosti. L’inscription se fait sur le site sepaq.com dès le mois de décembre prochain. Les tirages au sort déterminent l’ordre de priorité pour réserver un forfait. On peut suivre la disponibilité des différents secteurs à mesure qu’ils sont sélectionnés sur le web. Durant votre séjour, vous profiterez de nombreux services gratuits comme les outils de cartographie Avenza Maps, le service de conducteur de chien de sang et le prêt d’accessoires facilitant la recherche, le transport et l’entreposage du gibier.