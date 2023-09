Choix d’un établissement scolaire: Trouver le profil idéal

Programmes, concentrations, vocations, profils... les écoles privées du Québec offrent un vaste choix lorsque vient le temps pour vos jeunes de déterminer le domaine dans lequel ils aimeraient étudier.

Afin de les assister dans cette démarche décisive, vous pouvez leur demander notamment ce qui les motive, dans quel genre de milieu ils souhaitent évoluer et quels sont les objectifs qu’ils espèrent atteindre. Ils exploreront ainsi les avenues qui se présenteront à eux, tout en déterminant avec plus de précision les critères qui comptent à leurs yeux.

Rassurez-vous

À l’instar des écoles publiques, les écoles privées doivent suivre à la base, le Programme de formation de l’école québécoise. En tant qu’organismes sans but lucratif (OSBL) ou coopératives, elles sont autonomes et en mesure de proposer aux élèves de se réaliser dans le secteur de leur choix ou à tout le moins, dans le cadre d’activités qui leur plaisent. Les écoles privées sont entre autres reconnues pour la qualité de l’enseignement dispensé, la stabilité du personnel et la modernité des installations, des éléments propices pour créer un contexte stimulant.

Les programmes particuliers

Si vos enfants se distinguent dans les sports ou les arts, pourquoi ne pas les inscrire dans un programme Sport-études, Arts-études ou Danse-études? Comme chaque établissement scolaire détermine ses propres conditions d’admission, il vaut mieux s’informer auparavant pour savoir à quoi s’en tenir. Sinon, il existe des options qui permettent aux élèves de s’épanouir autrement et aussi, de bénéficier d’un soutien pédagogique adapté pour qu’ils réussissent à la fois leur parcours académique et leur entraînement. À cet effet, n’hésitez pas à communiquer directement avec les écoles de votre région en consultant le répertoire du site ecolespriveesquebec.ca

Les débouchés possibles

En fonction du projet éducatif des écoles sélectionnées, vous aurez déjà une bonne idée de ce qui attend vos enfants, mais question d’y voir plus clair, voici quelques exemples de profils qui leur donneront assurément un élan dans leur cheminement académique.

Arts : les élèves sont appelés à se familiariser avec différentes formes d’expression artistique comme le théâtre, le dessin, la sculpture et la musique. Les portes du monde culturel s’ouvrent à eux : comédiens, metteurs en scène, créateurs assumés et professeurs, pour ne nommer que ces remarquables parcours.

Sciences, mathématiques et robotique : vos enfants ont un intérêt depuis toujours pour les microscopes et les télescopes? Avec un esprit aussi curieux et inventif, ils seront rapidement tentés de passer des simples expériences en laboratoire aux projets d’ingénierie les plus complexes. Les possibilités sont multiples pour ne pas dire, infinies!

Langues et histoire : avec des cours de français, d’anglais, de latin ou de langues étrangères, vos enfants apprendront non seulement les rudiments d’une langue, mais ils auront également l’occasion de converser. Ils voudront par la suite naturellement voyager pour découvrir d’autres cultures et devenir qui sait, traducteurs, interprètes, documentaristes, de même que diplomates.

Informatique et technologie : des cours et des ateliers à jour qui préparent les jeunes aux réalités présentes et... futures! Les élèves en connaissent souvent plus sur la pratique que la théorie, mais grâce à l’encadrement en classe, ils seront conscientisés à la portée de leurs gestes. Peut-être que les métiers auxquels ils aspirent n’existent pas encore?

Citoyenneté et entrepreneuriat : former les leaders positifs de demain, tel serait le mandat en mettant l’autonomie, la polyvalence et l’humanisme au profit d’une collectivité. Des qualités qui visent à développer un environnement sain, inspirant et surtout, durable. Vos jeunes seront tentés de s’engager socialement!

Les écoles privées offrent des orientations très diversifiées. À vous de voir avec vos enfants laquelle leur sied le mieux pour leur réserver un avenir à leur goût.