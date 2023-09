Collège François-de-Laval: Deviens qui tu veux. Rien de moins.

Plus qu’une simple invitation à se réaliser, cette devise reflète la conviction profonde qui anime l’ensemble des équipes qui œuvrent au Collège François-de-Laval pour assurer la réussite des élèves.

Le Collège François-de-Laval, l’une des plus vieilles écoles privées du Québec, est un établissement secondaire mixte qui dispense un enseignement où l’histoire, la technologie, le dépassement de soi et les valeurs humanistes occupent une place déterminante.

Les options disponibles

Offrant une grande diversité de programmes, l’approche éducative du Collège François-de-Laval permet aux jeunes d’emprunter la voie de leur choix mais aussi, de bifurquer s’ils changent d’idée entre la 1re et la 5e année. Le secondaire étant une étape charnière où se forment de futurs adultes, ils auront ainsi l’occasion de poursuivre leurs passions ou de s’en découvrir de nouvelles.

Un enseignement de qualité supérieure

Les élèves du premier et du deuxième cycle évoluent dans un contexte stimulant, qu’ils s’orientent vers les arts, la musique, l’entrepreneuriat, les finances, les langues, la robotique ou la création de jeux vidéo, options auxquelles s’ajoutent la pratique de sports avec notamment la nouvelle option Athlète Plus et des activités parascolaires. Les jeunes ont droit à davantage d’heures d’anglais, de même qu’à des cours optionnels d’espagnol et à une activité parascolaire de mandarin.

La réussite scolaire et personnelle

Le Collège François-de-Laval valorise le respect, l’engagement, la fierté, l’excellence, l’ouverture d’esprit et la rigueur. Différentes installations dont une bibliothèque, des locaux de musique professionnels, une piscine intérieure, un centre de production multimédia, une salle de tournage et des laboratoires scientifiques favorisent le développement des jeunes.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour découvrir l’écosystème exceptionnel qui attend votre enfant lors des journées portes ouvertes qui se tiendront les 16 et 17 septembre, de 9 h à 16 h.

https://collegefdl.ca/entree-secondaire/portes-ouvertes-ecole/

L’École des Ursulines de Québec

Une source d’épanouissement

Établie dans un bâtiment patrimonial du Vieux-Québec, L’École des Ursulines de Québec fait partie intégrante de l’histoire. Fidèle à sa mission initiale, elle contribue au développement des élèves sur les plans intellectuel, social, spirituel, physique et affectif, dans une perspective d’ouverture internationale.

L’École des Ursulines de Québec est la seule école mixte privée de niveau préscolaire et primaire de la région, à offrir le Programme du Baccalauréat International, en français et en anglais. Partenaire depuis 2016 du Concept d’immersion Vision, vos enfants seront également en mesure de maîtriser l’espagnol tant à l’oral qu’à l’écrit, devenant ainsi trilingues à la fin de leur parcours scolaire.

Un environnement inspirant

À L’École des Ursulines de Québec, la culture est omniprésente. En plus d’offrir une formation complète avec des cours qui visent à structurer leur pensée, à stimuler leur curiosité intellectuelle et leur créativité, les élèves ont aussi la possibilité de s’initier à la musique en choisissant de pratiquer l’un des 20 instruments mis à leur disposition. Durant leurs études, les jeunes seront amenés à construire leur personnalité, à se montrer altruistes et à élargir leurs horizons dans le but d’en faire de meilleurs citoyens du monde.

L’esprit de communauté

L’École des Ursulines de Québec qui met les humains au centre de ses décisions, crée un fort sentiment d’appartenance grâce notamment aux activités sportives, culturelles et récréatives qui s’ajoutent au projet éducatif. Les relations interpersonnelles harmonieuses favorisent l’apprentissage, tout en permettant aux élèves de socialiser et de créer des amitiés durables.

Vous en saurez davantage sur l’enseignement et les services disponibles lors de la journée portes ouvertes le 30 septembre de 13 h à 16 h.