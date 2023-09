SÉGUIN (née BERTRAND)

Marcelle



À Montréal, le samedi 12 août 2023 est décédée, à l'âge de 95 ans, Marcelle Bertrand Séguin. Elle part retrouver son fils feu François.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre et Marie Claude (Serge); ses petits-enfants Benoit (Éléonore), Joëlle (Carl) et Charles (Marie-Soleil); ses soeurs Danielle (Michel) et Marie-Claire ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funérairele dimanche 10 septembre 2023 de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu durant cette période.Des dons en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer seraient appréciés.