Dans l'œil du Québec inc.: ils en remettent dans Stingray

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

Boyko et Pathy réinvestissent plus de 1M$ dans l’entreprise

Le PDG de Stingray, Eric Boyko, a acheté pour plus de 530 000$ d’actions de l’entreprise de contenu multimédia montréalaise il y a un peu plus de deux semaines. Le président du conseil d’administration de Stingray, Mark Pathy, a quant à lui réinvesti plus de 580 000$ dans l’entreprise, la semaine dernière. Le titre de Stingray a progressé d’environ 6% depuis le début de l’année.

Le PDG de Bombardier achète

Photo d’archives, Martin Alarie

Éric Martel, le grand patron de Bombardier, a acheté pour près de 520 000$ d’actions de Bombardier, la semaine dernière. Il en détient désormais pour 3,1 millions $. De son côté, le président du conseil de la multinationale, Pierre Beaudoin, a réalisé un profit de près de 275 000$ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise, il y a un peu plus de deux semaines. Le titre de Bombardier est en recul d’environ 25% depuis son récent sommet de 74$, atteint en avril.

Un hôtel change de main

Photo fournie par l'Hôtel Montfort

La firme QuatreL, qui appartient à Zhi Liang et Shu Ping Li de Candiac, vient de mettre la main sur l’Hôtel Montfort de Nicolet pour une somme qui n’a pas été divulguée. Installé dans l’ancien monastère des pères Montfortains, l’établissement a été inauguré en 2012. L’an dernier, QuatreL avait fait l’acquisition de l’Auberge Godefroy à Bécancour.

Une transaction en économie sociale

Photo tirée du site web d'Abeilles Busy Bees

La Banque Nationale a accordé un tout premier prêt dit de «mission sociale» au Groupe AFFI de Boucherville. Le financement, auquel a également participé Investissement Québec, a permis à l’entreprise d’acquérir Abeilles Busy Bees, une entreprise d’emballage de Montréal. Fondée en 1971, AFFI se présente comme l’une des plus importantes entreprises d’économie sociale au Québec. La grande majorité de ses quelque 700 salariés présentent des handicaps.

Des Américains achètent une PME de Longueuil

Photo tirée du site web de LRBG Chimie

Bakelite Synthetics d’Atlanta, en Géorgie, a annoncé cette semaine l’acquisition de LRBG Chimie, un fabricant de résines de Longueuil fondé en 1937. Ancienne filiale de Tembec, puis du groupe américain Rayonier AM, LRBG appartenait à son équipe de direction depuis 2018.

Il achète du Coveo

Photo tirée de LinkedIn

Chef des finances de Coveo depuis le mois de mai, l’Ontarien Brandon Nussey a acheté pour 200 000$ d’actions de l’entreprise de Québec, il y a un peu plus de deux semaines. Profitant de l’engouement pour l’intelligence artificielle, le titre de Coveo a grimpé d’environ 40% depuis le début de 2023. Il demeure toutefois nettement en deçà de la valeur qu’il avait lors de son entrée en bourse, à l’automne 2021.

Plus Compagnie fait une acquisition

La société mère de l’agence de publicité Cossette, Plus Compagnie, a récemment fait l’acquisition de Munvo, une firme montréalaise spécialisée dans les «technologies du marketing». Munvo compte une centaine d’employés au Québec, aux États-Unis et en Afrique.