Diverses présentations pour déjouer le vrai roi des eaux, le maskinongé

Le maski trône tout en haut de la chaîne alimentaire. De toutes les espèces qui nagent dans nos lacs et rivières, elle est fort possiblement la plus emblématique et la plus mythique.

Reconnu pour être difficile à berner, le musky s’est taillé une réputation d’être le prédateur qui n’attaque qu’aux cent heures ou aux mille lancers. De plus, la très grande majorité des adeptes manipulent avec soin leurs captures et ils les gracient par la suite pour assurer la pérennité de l’espèce. Pour vous aider à capturer le plus grand représentant de la famille des Esox, voici une panoplie de leurres performants.

Photos fournies par Patrick Campeau

1. Bomber Magnum Long A

2. Arbogast Jitterbug G700

3. Creek Chub Knuckle-Head

4. Grosse Wabler Williams W70

5. Musky Killer Mepps

6. Cotton Cordell Red Fin C10

7. Williams Whitefish C90

8. Aglia Tandem

9. Regular Bull Dawg 9 pouces

10. LuhrJensen Kwikfish K16

11. Alien Eel V2 Savage Gear

12. Spinnerbait Judd

13. One Shot Tackle Perchosaurus 10 po

14. Depth Raider articulé Joe Bucher

15. Musky Mania Jake 8 po

