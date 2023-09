PAQUETTE, Lyla

(née Martel)



Paisiblement entourée de sa famille, est décédée Lyla Martel, le 7 août dernier, jour de son 88e anniversaire.Épouse de Me Claude Paquette, elle laisse dans le deuil ses filles Sophie, Esther, Fanny (Jacques), Mirabel (Jérôme), ainsi que ses cinq petits-enfants Laurent, Charlotte, Béatrice, Victoria et Charles.Femme déterminée et unique, elle avait ce talent de réunir famille et amis autour de ses multiples et magnifiques réceptions. Elle fut principalement engagée, pendant plus de deux décennies auprès de l'Hôpital Notre-Dame, à titre de présidente des auxiliaires bénévoles.Les funérailles auront lieu le vendredi 8 septembre 2023 à 11 h à l'église Saint-Louis-de-France située au 825, rue Saint-Louis à Terrebonne. La famille recevra les condoléances une heure avant, à l'église.La famille tient à remercier tout particulièrement son accompagnatrice, Elizabeth Girault, le personnel de l'IUGM, principalement l'équipe du 4e étage, ainsi que l'unité des soins palliatifs du CHUM qui ont su apporter les soins et le confort dont elle a eu besoin au cours des derniers mois.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire serait apprécié soit à la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal, soit à la Fondation du CHUM.