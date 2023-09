LAROCHE, Joseph



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Joseph Laroche survenu à St-Jérôme, jeudi le 17 août 2023, à l'âge de 87 ans. Il a partagé 60 ans de sa vie avec son épouse, feu Jacqueline (Côté) Laroche, décédée le 30 avril 2020.Il laisse dans le deuil ses enfants France (Claude) et Alain, sa petite-fille Marie-Ève (François) et son petit-fils feu Mathieu, ses deux arrière-petits-enfants Hugo et Elie.La famille recevra vos condoléances samedi, le 9 septembre 2023, de 13h à 17h à laST-JÉRÔME, QC J7Y 4C9(sortie 43 Ouest de l'Autoroute 15,angle boul. Roland-Godard, entrée dustationnement par le boul. Roland-Godard)La Coopérative funéraire des Laurentides, à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.