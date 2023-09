François Legault, un premier ministre sans parole!

J’ai appris de mon père, un homme de peu d’instruction, qu’il fallait respecter la parole donnée. Les engagements écrits n’étaient pas son fort, cependant sa parole valait de l’or, car il réalisait ce à quoi il s’était engagé.

J’ai œuvré dans le monde syndical pendant plus de 30 ans. Bien que certains parlent d’épaisseur des conventions collectives, tout ne s’écrit pas. Il survenait régulièrement des engagements verbaux entre les parties patronales et syndicales.

Or, je ne me souviens pas d’avancées qui nous aient mis dans l’embarras. Chaque fois, les parties ont respecté leur parole et la confidentialité des échanges. On ne peut pas en dire autant de notre premier ministre dans la réalisation de ses promesses et on peine à le croire quand il clame sa sincérité.

La main sur le cœur, il prétend que lorsqu’il prend un engagement, il a l’intention de le réaliser. L’abandon du troisième lien, la renonciation à réformer le mode de scrutin, sa mollesse devant Ottawa dans l’acquisition de nouveaux pouvoirs et bien d’autres dossiers qui n’ont pas été menés à terme le font plutôt voir comme un Tartuffe.

La réforme du mode de scrutin

Peut-on croire à la sincérité d’un homme qui a signé à deux reprises des ententes avec d’autres partis politiques pour modifier le mode de scrutin s’il prenait le pouvoir et qui a finalement abandonné l’idée?

On parle, dans ce cas, d’engagements écrits et de la parole donnée à des adversaires politiques et à des militants pour la réforme du mode de scrutin. Il n’y a pas d’autres interprétations possibles que celle d’un premier ministre qui a trompé ses interlocuteurs et qui fait peu de cas de l’honnêteté et de l’intégrité dans sa conduite de la gouvernance.

Lorsqu’il était dans l’opposition, les attaques de François Legault sur le manque d’éthique des libéraux et leurs trop nombreuses nominations politiques étaient virulentes. Maintenant qu’il est au pouvoir, l’éthique a pris le bord et les nominations politiques pullulent dans le parti de François Legault.

La CAQ a versé à fond dans le clientélisme électoral en promettant aux gens ce qu’ils désirent sans en garantir la livraison!

Coup fourré

L’entourage du premier ministre a probablement craint que le candidat péquiste dans l’élection partielle de Jean-Talon révèle la teneur des échanges qu’il avait eus avec la CAQ, plus particulièrement sur l’abandon du troisième lien.

Voulant aller au-devant des coups et abattre l’adversaire avant même que le duel commence, les caquistes ont attaqué avec la conviction que la crédibilité de Pascal Paradis serait mortellement touchée.

La stratégie s’est toutefois tournée contre eux. C’est la crédibilité du premier ministre Legault qui en prend pour son rhume depuis quelques jours, car de plus en plus de gens croient qu’il ment sur le moment où il a abandonné l’idée du troisième lien.

Difficile de croire une personne pour qui sa signature et sa parole n’ont aucune valeur!