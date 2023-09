Fuir la Terre... en cinq films

La planète bleue est devenue inhabitable? C’est la prémisse de plusieurs films de science-fiction, dont Polaris, qui vient de prendre l’affiche. Voici cinq longs métrages pour épancher votre soif d’évasion apocalyptique en cette fin de semaine de congé...

The Midnight Sky (2020)

Augustine Lofthouse (George Clooney) est le dernier humain sur la planète. Malade, il a refusé d’évacuer la Terre. Lorsqu’il s’aperçoit qu’un vaisseau, l’Aether, revient sur Terre en provenance d’une lune de Jupiter, il fait tout pour prévenir les membres de l’équipage (composé de Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir et Kyle Chandler) de retourner là d’où ils viennent. Sorti en pleine pandémie – en décembre 2020 –, le long métrage a remporté une nomination aux Oscars pour ses effets spéciaux.

Disponible sur Netflix.

Photo fournie par Netflix

Interstellaire (2014)

La Terre est malade et l’humanité est au bord de l’extinction en 2067. Joseph Cooper (Matthew McConaughey), ancien pilote de la NASA devenu fermier, voyagera dans l’espace à la recherche d’une nouvelle planète habitable. Le scénario particulièrement alambiqué d’Interstellaire est l’œuvre de Jonathan et Christopher Nolan, le premier ayant passé quatre ans à se familiariser avec les théories de la relativité. Le long métrage a d’ailleurs été loué par les chercheurs pour la justesse des éléments scientifiques. Sélectionné pas moins de sept fois aux Oscars, Interstellaire a engrangé 715 millions de dollars au box-office.

Disponible sur Prime Video et Apple TV.

Photo fournie par Warner Bros

Elysium (2013)

Second long métrage de Neill Blomkamp (District 9), dont le Gran Turismo est actuellement en salle, Elysium met en vedette Matt Damon et Jodie Foster, de même que Sharlto Copley et Alice Braga. On y retrouve des thématiques et un commentaire social chers au cinéaste qui suit ici un ancien criminel sur cette Terre de 2154, polluée et quasi inhabitable, que les riches ont quittée pour aller vivre sur la station orbitale Elysium.

Disponible sur Apple TV.

Photo fournie par Columbia TriStar

Don’t Look Up (2021)

Que se passe-t-il lorsqu’une comète va s’écraser sur Terre? Personne ne s’en préoccupe et les astronomes Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) et Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) tentent vainement de convaincre les humains de l’imminence du danger. Critique féroce de la société contemporaine, le Don’t Look Up d’Adam McKay (La légende de Ron Burgundy et Vice) est une comédie grinçante au message percutant – l’allégorie avec les bouleversements climatiques est immanquable – qui met également en vedette Cate Blanchett, Ron Perlman ainsi que Meryl Streep en présidente des États-Unis inoubliable.

Disponible sur Netflix.

Photo fournie par Netflix

Wall-E (2008)

En 2805, la Terre est une immense décharge déserte. Seul le robot Wall-E s’y affaire à nettoyer. Lorsqu’il fait la connaissance d’EVE, un robot envoyé sur la planète pour y déceler d’éventuelles traces de vie, il en tombe amoureux et décide de la suivre jusqu’aux confins de l’univers. Critique de la société de consommation dans laquelle nous vivons, le long métrage d’animation d’Andrew Stanton a remporté un Oscar en plus d’être nommé dans cinq autres catégories.

Disponible sur Disney+, Prime Video et Apple TV.