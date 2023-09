Il est urgent de transformer l’économie pour réduire le coût de la vie et respecter l’environnement

L’augmentation du coût de la vie transforme les choix économiques.

Trop de gens n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Trop de gens souffrent inutilement.

Et si c’était l’occasion de repenser l’économie? De la transformer pour qu’elle réponde aux besoins humains prioritairement, plutôt qu’aux impératifs d’un marché mondialisé qui accroît les inégalités et détruit l’environnement?

L’économie est une construction sociale

Rappelons que l’économie est régie par des règles et des lois de nature politique.

La politique est quant à elle le fruit de choix de société qui découlent de nombreuses luttes de pouvoir, mais aussi des valeurs qui s’incarnent dans nos choix individuels et collectifs.

Comme citoyens et citoyennes, nous avons un impact en allant voter, mais aussi par notre implication dans la société de même que notre façon de vivre, de produire et de consommer.

L’économie n’est donc pas un système figé. Nous pouvons la transformer grâce à des choix. La réglementation, la fiscalité et les investissements sont des leviers de changement pour nos élus que nous pouvons influencer.

Agir maintenant

Face à la hausse du coût de la vie et l’urgence de protéger l’environnement duquel nous dépendons, le contexte est propice à la mise en place des mesures structurantes qui s’attaqueraient simultanément à ces deux défis.

Puisque le meilleur moyen de diminuer les dépenses ET la taille de l’empreinte écologique est de réduire la consommation, les gouvernements de tous les paliers ont intérêt à mettre de l’avant des solutions qui rendent cela possible.

Commençons par le transport

Le transport est la première source de GES au Québec et constitue le deuxième poste de dépenses courantes pour la majorité des ménages. Il arrive tout de suite après le logement et avant l’alimentation.

Posséder une voiture coûte beaucoup plus cher que le transport actif et collectif ou que l’autopartage.

Faute d’alternatives accessibles, efficaces et fiables, une majorité de ménages possède plus d’un véhicule qui sont stationnés plus de 95% du temps et ne déplacent en moyenne que 1,2 personne.

Et cela, même dans des lieux où la densité de population permettrait qu’il en soit autrement.

C’est dire à quel point on déduit une grosse part de notre budget pour un objet dont l’utilisation n’est pas optimale.

Le ministre Fitzgibbon semble commencer à comprendre l’ampleur de ce gaspillage quand on l’entend dire qu’on doit réduire de moitié le nombre de voitures sur nos routes.

Aménager notre territoire intelligemment et investir massivement dans le transport actif et collectif de même que dans l’autopartage réduiraient la dépendance à l’auto solo et auraient un impact positif sur le budget de gens et l’environnement.

Si j’étais au gouvernement, c’est là que j’investirais une bonne partie du fameux Fonds vert si mal utilisé pour l’instant.

De manière plus générale, c’est d’un grand chantier économique, écologique et social dont on a besoin pour s’engager ensemble dans une vraie transition juste et écologique.