Il faudrait débaptiser l’aéroport Trudeau!

Un article publié dans la revue Intelligence and National Security confirme ce que l’on savait déjà, mais y ajoute des éléments nouveaux.

Dans les années 70, Trudeau père avait ordonné que l’on espionne le mouvement souverainiste québécois, pourtant parfaitement légal et démocratique.

Voilà ce qu’on savait.

On savait aussi qu’une partie de ce travail fut menée par la GRC, en violation des lois canadiennes.

Infâme

Rien d’étonnant de la part de quelqu’un qui avait envoyé l’armée au Québec en 1970 pour terrifier toute la population et fait emprisonner des innocents, alors qu’il savait parfaitement que le FLQ se limitait à quelques individus.

Ce qu’on apprend maintenant, et qui n’est pas une grande surprise, c'est qu’une autre partie du sale boulot fut menée par une cellule ultrasecrète nichée au cabinet même du premier ministre, qu’elle fonctionnait à l’extérieur du système de renseignement officiel du gouvernement canadien, et qu’elle utilisait aussi la machine du Parti libéral du Canada pour collecter des informations.

Plus de 50 ans après les faits, les documents dévoilés dans cet article sont encore lourdement caviardés. Pour nous éviter de savoir quoi d’autre?

Évidemment, ça ne s’est pas arrêté là. Le rapport du juge à la retraite Bernard Grenier et les enquêtes de Robin Philpot et Normand Lester ont aussi levé le voile sur une partie des tricheries massives commises par le gouvernement fédéral et ses alliés lors du référendum de 1995.

Et ça va recommencer si les souverainistes reprenaient du poil de la bête.

Mais revenons à Trudeau père et à ce régime fédéral qui aime tant donner des leçons de morale à la planète entière.

Je pose une question toute simple.

Quand on voit ce que cet homme a fait, quand on voit comment il a foulé aux pieds les principes de droit les plus élémentaires, est-il encore acceptable, est-il moralement justifiable que le principal aéroport du Québec l’honore en portant son nom?

Un ami me faisait une remarque qui me trotte dans la tête.

Supposons qu’on apprenne qu’un premier ministre canadien aurait ordonné que l’on espionne des chefs autochtones.

Supposons qu’il aurait ordonné que l’on vole des listes de militants autochtones.

Supposons qu’il aurait ordonné que l’on emprisonne des centaines d’autochtones innocents.

Aurait-il droit à son aéroport?

Motion

Rappelons pour mémoire qu’à Ottawa, l’édifice dans lequel se trouve le bureau du premier ministre, longtemps appelé «édifice Langevin», pour souligner la mémoire du surintendant des «Affaires indiennes» dans le gouvernement de John A. Macdonald, a perdu son nom.

Langevin fut l'un des architectes du système des pensionnats autochtones au XIXe siècle.

Et on continuerait à donner le nom de Pierre Elliott Trudeau à l’aéroport de la métropole du Québec?

Le Bloc devrait s’emparer de cette affaire. L’Assemblée nationale devrait adopter une motion demandant le retrait de son nom et exposant les raisons.

Il y a des limites à l’indignité.

-------------------

Je ferai relâche jusqu’au 23 septembre.