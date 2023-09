La carrière de Bruno Pelletier en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs.

Il y a trente ans

Photo d'archives

Octobre 1992. Après avoir chanté au sein de différents groupes rock, dont Pëll qu’il avait lui-même fondé, le chanteur lançait à 30 ans son premier album, éponyme, grâce à Paul Lévesque, des Disques artiste, qui demeurera son gérant et ami jusqu’à son décès en 2020. Ceinture noire de karaté, Bruno avait hésité entre le sport et la musique.

Grand départ

Photo d'archives

Il avait interprété le personnage de Johnny Rockfort dans Starmania, puis lancé un deuxième album, Défaire l’amour (S.O.S. d’un terrien en détresse). Ce n’était pourtant qu’un aperçu de la grande popularité qui l’attendait en 1997, alors qu’il jouait le rôle de Michel Bergevin dans Omertà II et lançait son succès monstre, Miserere.

Consécration

Photo d'archives

Lancement de Miserere en 1997, opus qui connaîtra un succès phénoménal avec près de 250 000 exemplaires vendus. Pour cet album, Bruno sera plusieurs fois récompensé, notamment l’année suivante, lors du gala de l’Adisq, remportant les Félix Album pop rock de l’année, Meilleur vendeur et Spectacle de l’année.

Après Le temps des cathédrales

Photo d'archives

Ayant brillé plusieurs centaines de fois dans la peau du personnage de Gringoire, narrateur du spectacle musical Notre-Dame de Paris, ici comme en Europe, le chanteur effectuait une longue tournée de spectacles solo. Puis en 2003 (photo), il enregistrait l’album Concerts de Noël avec l’orchestre symphonique de Montréal à la basilique Notre-Dame.

Demandé partout

Photo d'archives

Il y a déjà plus de dix ans, en octobre 2012, Bruno lançait son onzième album, Rendus là, et retrouvait le public québécois sur scène. Il montait aussi sur scène en Russie, en Pologne, en France et en Ukraine pour de grands concerts symphoniques de Notre-Dame de Paris, pour chanter Noël ou ses propres nouvelles chansons.