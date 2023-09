La Mini Propane : Simple, pratique, économique, écologique!

Les amateurs de plein air, de chasse et de pêche peuvent désormais compter sur une solution futée et écologique pour leurs besoins en gaz au propane. En effet, la Mini Propane est une petite bouteille échangeable et remplace avantageusement la bouteille à usage unique.

Le principe est simple : on se procure une Mini Propane chez l’un des nombreux détaillants participants, et une fois qu’elle est vide, on la rapporte dans l’un de ces magasins qui, pour quelques dollars l’échangera contre une nouvelle. La bouteille retournée ne sera pas consignée, car elle sera acheminée en usine pour un remplissage et reviendra ensuite sur le marché. Exit les allers-retours à l’écocentre et les réachats de nouvelles bouteilles !

En optant pour la bouteille Mini Propane, on pose un geste significatif pour préserver l’environnement. ‍

Disponible dans un vaste réseau de plus de 900 points d’échange au Québec.

Découvrez où vous la procurer en ligne : minipropane.com