La morosité ne connaît pas de frontières

Y a-t-il en ce moment des occasions d’être optimiste et de se réjouir ? J’avoue que l’ambiance n’est pas à la fête un peu partout dans le monde. Je reviens à La Havane après un séjour de trois semaines au Québec et suis content de retrouver mon petit train-train quotidien et une certaine chaleur, humaine et météorologique. Cuba est en mode récupération après le passage de l’ouragan Idalia, qui a semé la dévastation sur son passage dans la province occidentale de Pinard el Rio, et tout le monde se serre les coudes. Alors, les querelles au sujet du troisième lien à Québec ou les sondages qui donnent gagnant le chef du Parti conservateur si des élections fédérales avaient lieu maintenant me désespèrent et me laissent froid. On tourne sans cesse en rond et j’en ai le tournis.

Aux États-Unis, la situation est encore plus alarmante. Dans ce pays qui se targue d’être la plus grande vitrine de la démocratie au monde, au moment même où on célébrait le soixantième anniversaire de la marche pour l’égalité raciale à Washington, au cours de laquelle le pasteur Martin Luther King allait prononcer son fameux discours « I have un dream », un homme blanc, armé d’un fusil AR-15 où étaient peintes des croix gammées, tuait trois Afro-américains qui se trouvaient par hasard dans un magasin à Jacksonville. Un crime motivé par la haine raciale qui est loin d’avoir été éradiquée dans ce grand pays donneur de leçons, commis dans un État, la Floride, où le gouverneur Ron DeSantis bafoue les droits civils et appuie de tout son poids les mesures d’étranglement prises contre Cuba.

D’ailleurs l’État de la Floride, tout comme certains autres États du pays, s’oppose à la distribution gratuite dans les écoles de matériel didactique portant sur la vraie histoire des États-Unis. Ce gouverneur et les congressistes républicains veulent plutôt démontrer aux étudiants que « grâce à l’esclavage, les esclaves ont pu développer certaines habilités qui leur ont été utiles dans leur développement personnel ». On devrait leur proposer, à ces racistes, de faire un stage dans l’esclavage pour voir quelles habilités ils développeraient.

En écho à cette décision de censure, pas plus tard que la semaine dernière, Donald Trump accusait le système scolaire d’être sous le contrôle de marxistes et de militants d’extrême-gauche. Un refrain qu’on a déjà entendu au Québec, à une certaine époque. Il pointait du doigt l’historien reconnu Howard Zinn, qu’il accusait d’endoctriner les nouvelles générations d’étudiants en leur insufflant des notions antipatriotiques et gauchistes.

Mais encore plus déprimant, l’appui incroyable que reçoit cet ex-président Donald Trump, le premier de l’histoire étatsunienne à être accusé d’actes criminels. Quelque 91 charges pèsent contre lui, dont celle d’avoir tenté d’annuler les résultats des élections au suffrage universel, et malgré la gravité des accusations, il mène dans les sondages et risque fort bien d’être le candidat officiel du Parti républicain lors des prochaines élections présidentielles dans un peu plus d’un an. Certains se disent prêts à voter pour lui même s’il se retrouvait en prison à la suite d’une condamnation. Même Stephen King, le maître des romans d’horreur, a révélé que cette histoire est plus horrifiante que tout ce qu’il a écrit jusqu’à maintenant. C’est à désespérer des États-Uniens.

Heureusement, il y a de belles exceptions. Le 19 août dernier, un chanteur peu connu, Oliver Anthony, s’est hissé au premier rang de la liste des chansons les plus écoutées sur Apple Music et ailleurs dans le monde, avec sa chanson « Rich Men North of Richmond ». Il n’avait fait qu’une brève apparition sur les réseaux sociaux et cela a suffi à le parachuter sur le top 100. En quelques jours seulement, sa vidéo avait été vue par vingt millions de personnes.

Sa chanson raconte, sur un air country, l’histoire d’un gars ordinaire qui travaille dans une usine depuis des années pour un salaire de misère, dans la ville de Richmond, aux États-Unis. « Ça me rend triste, raconte-t-il sur sa page, de voir dans quel état notre monde est rendu, alors que tous les gens s’entredéchirent. J’ai passé plusieurs nuits à me désespérer, en constatant que le pays le plus prospère de la Terre est en train de sombrer rapidement. »

Sa chanson n’a rien de compliqué. En voici un extrait : « J’ai vendu mon âme/En travaillant sans cesse/En temps supplémentaire pour un salaire de merde/Pour pouvoir m’asseoir ici et perdre ma vie/Me traînant jusque chez moi/Pour y noyer mes problèmes/C’est vraiment dommage de voir jusqu’où le monde est rendu/Pour des gens comme moi et pour des gens comme toi/Si on pouvait seulement se réveiller et se dire que tout cela est faux/Mais c’est la vérité, c’est la vérité... »