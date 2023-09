La Sépaq s’occupe de la relève

Soucieuse de stimuler la relève chez les chasseurs, la Sépaq propose des forfaits très avantageux destinés à faciliter l’initiation.

« Nous avons de belles offres à saisir pour profiter des quelque 40 000 km2 de territoires giboyeux que regroupent les 13 réserves fauniques du Québec et la plus importante pourvoirie à droits exclusifs au monde, la Sépaq Anticosti, explique le responsable des communications, Simon Boivin. Plus que jamais, où que les gens soient au Québec, partager la passion et l’héritage de la chasse, c’est gagnant. »

Personnellement, j’ai toujours considéré que la chasse du petit gibier était la meilleure porte d’entrée pour initier les jeunes à la chasse. C’est dans cet esprit que la Sépaq a développé différents forfaits. Pour les jeunes de 17 ans et moins, accompagnés d’un adulte détenteur d’un droit d’accès, la chasse à la journée est gratuite.

Si vous désirez vivre une aventure automnale en famille, pensez au forfait Relève. Il s’agit d’un séjour de chasse idéal pour deux adultes accompagnés de leurs enfants de moins de 18 ans ou d’un étudiant de 18 à 24 ans, avec une carte d’étudiant valide.

Ce forfait comprend l’hébergement en chalet pour trois nuitées ainsi que les droits d’accès à la chasse. Aussi, si votre groupe de chasse est composé d’au moins une personne ayant un permis d’initiation valide, vous bénéficierez d’un rabais de 10 % sur votre séjour de chasse du petit gibier en semaine, en utilisant le code promotionnel INITIATION.

GESTES CONCRETS

Pour appuyer la relève, en collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, la Sépaq a publié le guide L’ABC de la chasse du petit gibier. On y apprend comment reconnaître et débusquer les espèces à chasser, le matériel essentiel à apporter, comment préparer et conserver sa récolte et plus. Le guide est offert gratuitement dans les réserves fauniques. Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site de la Sépaq à l’adresse : sepaq.com/abc-petit-gibier.

Tout près de Québec, dans la réserve faunique des Laurentides, plus précisément dans les secteurs de L’Étape et Croche-McCormick, on a aménagé des sentiers accessibles en VTT, à vélo ou à pied pour la chasse du petit gibier. Il y a aussi un parcours ludique de pratique sur cibles animalières. On a aussi aménagé des abris équipés en bordure des lacs, afin d’offrir aux gens qui le désirent de cuisiner le gibier récolté.

Dans les réserves fauniques de Portneuf, des Laurentides, de Mastigouche, Rouge-Matawin, du Saint-Maurice et La Vérendrye, on retrouve des sentiers aménagés pour les amateurs qui veulent chasser en quad. Dans la réserve faunique d’Ashapmushuan, les quads sont admis sur tout le territoire.

GROS GIBIER ET ANTICOSTI

Des initiatives touchent aussi la chasse du gros gibier.

Pour la chasse printanière à l’ours noir, si vous formez un groupe de quatre chasseurs ou plus, vous pourrez profiter d’un rabais de 25 %. C’est gratuit pour les accompagnateurs, comme c’est le cas dans la plupart des forfaits de chasse du gros gibier offerts par la Sépaq.

Partir avec des jeunes présente d’autres avantages. Dans le cas d’un groupe de chasse au gros gibier par exemple, si l’un des membres a moins de 18 ans et qu’il détient son certificat de chasseur, le groupe pourra participer au tirage au sort sur le forfait chasse familial, offrant une économie de 50 % sur le prix du forfait.

Aussi, un jeune chasseur de moins de 18 ans ou un étudiant de 18 à 24 ans peut se joindre gratuitement à un groupe déjà constitué pour la chasse à l’orignal.

Reconnue comme le paradis de la chasse du chevreuil, la Sépaq Anticosti fait aussi une offre familiale intéressante. En effet, vous pouvez vivre une partie de chasse familiale, avec 25 % de rabais en 2023.

Vous aurez l’occasion d’avoir accès à ce territoire de rêve et de récolter deux bêtes par chasseur. Vous goûterez aux plaisirs de la chasse en compagnie de votre conjoint(e) et de vos enfants, âgés de 12 à 21 ans.

► Pour tout savoir sur chacune de ces offres de la relève, il suffit de vous rendre sur le site sepaq.com ou de téléphoner au 1-800-665-6527.