Le Collège Français: 60 ans de tradition et d’innovation

Alliant tradition et innovation, le Collège Français s’est toujours démarqué par des initiatives qui en ont fait un précurseur dans plusieurs domaines, et cela, dès sa fondation.

Déjà, en 1959, il innovait en devenant le premier collège mixte et laïque au Québec. Au fil du temps, il s’est doté d’installations sportives de haut niveau, dont une piscine semi-olympique, un Centre Multi-Sports fraîchement rénové qui profite à tous ses campus et de gymnases entièrement renouvelés, à la fine pointe des nouvelles technologies. De plus, le Collège Français exploite et administre l’un des plus grands parcs d’autobus pour une institution scolaire privée. Ce faisant, ses élèves de la Rive-Sud sont transportés tous les jours de façon efficace et en toute sécurité.

Ses programmes Sport-études sont reconnus, notamment en soccer, mais aussi en hockey, natation, tennis et patinage artistique. Les élèves athlètes reçoivent et profitent d’un encadrement pédagogique exceptionnel et d’un suivi disciplinaire à la hauteur des attentes des parents, dans un environnement permettant de combiner efficacement les études et la pratique du sport.

LE COLLÈGE FRANÇAIS : ANNEXE PRIMAIRE LONGUEUIL

* Le Collège Français Primaire inc. / 097500-01

Située à Longueuil, à quelques pas de l’Annexe Secondaire, l’Annexe Primaire Longueuil reçoit les enfants de la maternelle 4 ans à la 6e année et propose une panoplie de services éducatifs, récréatifs et sportifs.

Sur le plan éducatif, l’Annexe Primaire Longueuil offre une 6e année classique ou linguistique (alternance d’une semaine en français et d’une semaine en anglais) ainsi que des cours d’espagnol ou de renforcement des acquis. Des temps thématiques sont également proposés à nos élèves tout au long de l’année : une semaine est ainsi dédiée à la lecture, une autre au domaine des arts, et les échanges étudiants sont encouragés.

L’Annexe Primaire Longueuil dispose d’une piscine semi-olympique intérieure où tous les élèves apprennent à nager grâce à des cours de natation hebdomadaires. Un partenariat avec l’équipe de Natation Élite permet à certains d’entre eux, parmi les plus avancés dans la discipline, d’affirmer leurs compétences en natation de haut niveau et de s’entraîner jusqu'à quatre soirs par semaine. En association avec l’ARSRS (Association régionale de soccer de la Rive-Sud), nous proposons également à de nombreux élèves de s’initier à la pratique du soccer, préparatoire au programme de haut niveau du Sport-études de l’Annexe Secondaire. Cette ambiance de détente physique participe nettement à leur épanouissement éducatif, social et personnel.

La cafétéria offre des menus variés, composés par un nutritionniste et préparés à l’école, avec des options végétariennes et végétaliennes. L’école est aussi desservie par ses propres autobus scolaires. Un service de garde et d’aide aux devoirs permet d’accueillir les enfants de 7 h à 18 h. En plus des trois cours de récréation, un préau (cour extérieure couverte) permet aux élèves de s’aérer par tous les temps.

Nous rendrons prochainement disponible une visite virtuelle complète du Collège Français Annexe Primaire Longueuil sur notre site web.

LE COLLÈGE FRANÇAIS : ANNEXE SECONDAIRE LONGUEUIL

* Le Collège Français 1965 inc./09650002

Doté d’installations modernes et situé dans une agglomération en plein essor, le Collège Français Annexe Secondaire Longueuil se distingue par son innovation dans diverses concentrations et son implication en matière de programmes Sport-études.

En effet, outre le profil académique, les élèves peuvent, à condition de maintenir des résultats supérieurs à la moyenne, choisir un programme enrichi : sciences, artistique, conception de jeux vidéo et de réalité virtuelle, multi-sports, etc.

Le Collège Français Annexe Secondaire Longueuil est d’ailleurs le premier établissement à avoir proposé la concentration en conception de jeux vidéo et de réalité virtuelle, dans laquelle l’élève se familiarise avec la programmation, la scénarisation et l’expression visuelle : l’univers fabuleux du numérique. Aujourd’hui, le Collège Français est équipé d’ordinateurs et de logiciels parmi les plus utilisés par les professionnels ainsi que d’un tout nouveau parc de casques de réalité virtuelle.

Sur le plan sportif, nos élèves bénéficient notamment des commodités du Centre Multi-Sports, infrastructure ultramoderne abritant un terrain synthétique de dimension FIFA, permettant la pratique d'activités variées en toutes saisons.

Enfin, les familles qui le souhaitent ont accès, sur demande, à notre service de transport exclusif.

En visionnant notre visite virtuelle, vous plongerez au cœur de notre établissement et explorerez les différents services et activités auxquels nos élèves ont accès tout au long de l’année.

LE COLLÈGE FRANÇAIS : ANNEXE SECONDAIRE MONTRÉAL

* Le Collège Français 1965 inc. /096500-01&096500-05

Situé sur la rue Fairmount, le Collège Français Annexe Secondaire Montréal est l’une des rares institutions privées du Plateau-Mont-Royal. Les élèves y sont répartis en trois pavillons selon les besoins propres à leur âge et à leur niveau. Une attention particulière est d’ailleurs prodiguée aux élèves de secondaire 1, afin que la transition du primaire au secondaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. L’invitation à la journée d’intégration, la mise en place d’un suivi continu et étroit, ainsi que la régularité des communications avec les parents sont essentielles à la réalisation de cet objectif.

De nombreux parcours sont offerts aux élèves afin de leur permettre de développer toute l’étendue de leurs talents et d’atteindre leurs plus hautes ambitions : concentration arts et multimédia (actualisé en 2023), robotique, sportive (soccer, basketball, sport-santé). Les options sports, plein air, danse ou sciences et laboratoire sont, quant à elles, proposées aux élèves dès le secondaire 3.

Les élèves profitent également des installations modernes du Centre Multi-Sports du Collège Français pour la pratique de leurs activités physiques.

Nous vous invitons à découvrir notre grand Collège grâce à une visite virtuelle disponible au CollegeFrancais.ca.

LE CENTRE MULTI-SPORTS DU COLLÈGE FRANÇAIS

Dernier-né de nos installations, le Centre Multi-Sports du Collège Français offre un environnement sportif hautement technologique et adapté aux multiples besoins d’une clientèle diversifiée. Révolutionnaire, tant dans sa conception que dans son originalité, la structure consiste en un immense dôme qui s’étend sur une superficie de 8 300 m2 (68 m par 122 m), qui peut accommoder plus de mille personnes, et jouit d’une luminosité exceptionnelle grâce à un puits de lumière à fenêtre centrale surdimensionnée. Nos élèves et notre clientèle profitent d'une atmosphère tempérée, quelle que soit la saison, idéale pour la pratique du soccer, du football, du rugby et du golf, notamment.