Livre pour enfants : le courage d’une petite pie peureuse

Prudence est une petite pie vulnérable qui perd des plumes à chaque frayeur, aussi minuscule soit-elle. Écrit à quatre mains, ce conte de Véronique Alarie et de Gabrielle Lisa Collard parle d’entraide et de famille, et est un hommage à une jeune fille décédée d’un cancer.

Photo fournie par Les Éditions Québec Amérique/Julie Artacho

Racontez-nous l’émouvante histoire derrière votre conte...

Véronique Alarie : J’ai eu cette idée il y a six ans et j’en ai parlé à Gabrielle. À l’époque, Noémie, la petite muse derrière l’ouvrage, était encore vivante. Je participais aux levées de fonds et je voyais souvent sa mère. Quand j’ai appris le décès de Noémie, je me suis dit qu’on devait absolument reprendre le projet.

Gabrielle Lisa Collard : J’aimais l’idée d’un livre qui est fait comme un cadeau. Un livre pour encapsuler quelque chose qui est ancré dans la vraie vie.

Vous avez choisi de verser vos redevances à la Fondation Charles-Bruneau.

V. A. : C’était assez clair pour nous que c’était un livre pour Noémie. Elle était très impliquée au sein de la Fondation Charles-Bruneau. C’est une fondation pour qui un des actes d’intervention est d’accompagner la famille et la fratrie des enfants malades. C’était une alliance naturelle.

Comment pourriez-vous décrire le personnage de Prudence ? Elle est comment, cette petite pie ?

G. L. C. : Prudence est très peureuse, mais elle est très courageuse, aussi. J’aime cette dualité. On présente souvent la peur et le courage comme les deux côtés d’une médaille, alors que je pense que ça peut vraiment coexister dans la même personne.

V. A. : Elle est obstinée, super déterminée. Très ambitieuse également, parce qu’elle veut devenir cosmonaute.

Promesse, la sœur de Prudence, est très importante dans le récit, aussi...

V. A. : À l’origine, le but était vraiment de rendre hommage aux fratries qui vivent ce genre de drame. Quand je voyais la mère de Noémie qui passait la quasi-totalité de son temps à l’hôpital, j’avais toujours une pensée pour la grande sœur, Daphnée. Je la trouvais tellement forte. Elle vivait tout le drame de sa famille, mais en plus, elle devait apprendre à grandir à travers ça.

G. L. C. : Ce que j’aime dans l’histoire, c’est que Promesse est toujours là. Elles en viennent à veiller une sur l’autre, sans qu’il y ait de rapport de force.

V. A. : Promesse montre à sa grande sœur que même si elle a perdu des plumes, elle n’a rien perdu, en fait. Elle reprend son pouvoir à la fin. Moi, je les trouve très féministes, Prudence et Promesse !

Verriez-vous Prudence dans d’autres aventures, éventuellement ?

G. L. C. : Peut-être... On a déjà discuté d’écrire d’autres livres du type, mais on n’a pas exploré Prudence ailleurs. C’est certain que je serais ouverte à l’idée parce qu’elle est tellement cute ! Ce personnage, on l’imagine très naturellement dans un paquet de situations.