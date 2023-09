Voici pourquoi le Manitoba était une terre d’espoir pour les francophones

Ravie du succès de ses romans Les amants de la Rivière-Rouge et Le tourbillon des illusions, qui se déroulent en partie dans les régions francophones du Manitoba, l’écrivaine française Marie-France Desmaray offre cet été la conclusion de sa série historique. Encore une fois, elle invite ses lecteurs à suivre l’histoire de Rose et Justine dans les Prairies, une terre d’accueil et une terre d’espoir.

Depuis la visite de sa cousine Rose, en 1945, Justine, 17 ans, ne souhaite qu’une seule chose : aller la rejoindre au Canada. Lorsque sa tante Louise lui propose d’effectuer le voyage avec elle, la jeune femme saute de joie : elle pourra enfin fouler le sol du pays qui l’a tant fait rêver. Et revoir les membres de sa famille.

Au Manitoba, Justine gagne tout de suite le cœur de sa famille retrouvée. Elle se sent parfois un peu perdue dans les vastes prairies, mais ne regrette pas d’avoir quitté la Vendée.

Un jour, il est question de mariage. Justine fulmine parce qu’elle a d’autres projets secrets. Il lui faudra toute sa force et beaucoup de foi pour faire fi des obstacles et aller de l’avant.

L’Après-Guerre

Marie-France Desmaray propose toute une finale pour cette série historique captivante.

« Ce troisième tome, c’est un aboutissement. On couvre l’après-guerre. Dans le deuxième tome, on voyait Rose dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Là, on est dans l’après-guerre, dans les années 1950, jusqu’à 1967. »

Pourquoi 1967 ?

« En France, on a eu mai 68 qui a été fort, au niveau des mouvements sociaux. J’ai choisi 1967 parce que c’est le centenaire du Canada et puis parce qu’il y avait en même temps l’Exposition universelle. »

Le troisième tome met en avant Justine, le troisième personnage féminin de la famille.

Photo fournie par Les Éditions JCL

« Justine est une petite cousine de Rose et une nièce de Louise qui vit en Vendée, donc en France. Elle a rencontré une fois sa cousine Rose et a totalement idéalisé le Canada. Elle rêve d’y partir à son tour. »

On va donc suivre Justine dans ce désir de partir au Canada.

« Elle va finir par y arriver et va partir au Manitoba. Son destin va se mettre en route. Elle va découvrir le village de Saint-Claude, Winnipeg. Elle va s’engager – c’est une jeune femme avec un caractère très fort. Elle va avoir envie de créer un magasin social à Winnipeg pour venir en aide aux personnes en difficulté. »

Marie-France Desmaray a bien sûr travaillé une trame romanesque derrière tout ça.

« Il y aura une rencontre qui, pour elle, va être déterminante. »

Elle explore aussi des thèmes qui l’ont touchée, par rapport au point de vue français et aux recherches qu’elle a faites au sujet de l’adoption des enfants autochtones.

« C’est un chapitre important de ce troisième tome. »

Patrimoine franco-manitobain

Cette série historique a été à la fois exigeante et très valorisante pour Marie-France Desmaray, qui a exploré l’histoire des Prairies, celle des Métis et le patrimoine franco-manitobain.

« Je n’imaginais pas en venir à faire trois volumes. Ça a été un gros travail de recherche, mais en même temps, ça m’a obligée à une rigueur historique. »

« Je connaissais le Québec, mais j’ai découvert le Canada autrement, au travers de ces grandes plaines, de ces gens, de ces communautés françaises qui sont parties au Canada pour essayer de se refaire une nouvelle vie. »

« Pour moi, ça a été très enrichissant. J’ai beaucoup appris. Je me suis éveillée à une culture différente du Canada, que je ne connaissais que par le Québec. Ça a été très riche en enseignements. »

Marie-France Desmaray habite en Vendée.

Elle a connu beaucoup de succès avec Les amants de la Rivière-Rouge et Le tourbillon des illusions, deux romans se déroulant en partie au Manitoba.

Elle compte un lectorat fidèle et de plus en plus nombreux au Québec.

Elle souhaite vivement visiter le Manitoba l’année prochaine.

EXTRAIT

« Rose surveillait d’un œil distrait ses deux grands enfants qui jouaient à cache-cache parmi les blés malmenés. Dans le landau à son côté, le plus petit sommeillait. Un mois maintenant qu’elle s’était réfugiée à la campagne, au village de Saint-Claude, fuyant les inondations de Saint-Boniface qui menaçaient bon nombre de maisons. À Winnipeg, quatre ponts s’étaient écroulés, de mémoire de Manitobain on n’avait jamais vu ça. Ou on avait oublié. Il n’y avait que les anciens pour se souvenir des récits de pionniers relatant de semblables inondations au siècle dernier. Rose se félicitait d’avoir déménagé l’année précédente de l’avenue Taché, dans le quartier nord, au pied de la Rouge qui maintenant débordait, pour un quartier moins à risque. »