L’enseignement et l’encadrement scolaire au privé

On entend souvent dire qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Cet adage s’applique tout particulièrement au parcours scolaire. En plus de l’implication indispensable des parents, l’apprentissage est réussi de manière optimale lorsque l’élève est entouré de pédagogues stimulants et attentionnés à l’école. Du niveau préscolaire jusqu’à la fin du secondaire, les écoles privées peuvent offrir l’encadrement nécessaire pour ouvrir les portes vers la réussite. Voyons-y d’un peu plus près.

Éclairer le sentier

L’encadrement pédagogique, qu’est-ce que c’est exactement? Cela consiste à guider et à accompagner l’élève dans son cheminement scolaire ainsi que son développement personnel et social. En somme, c’est l’ensemble des mesures destinées à favoriser la réussite scolaire. L’encadrement prend donc plusieurs formes. Il englobe les activités qui ont lieu en classe, les rapports entre l’enseignement et l’élève, le climat en classe et les interactions qui s’y produisent. L’encadrement concerne aussi bien sûr l’aide personnelle à l’élève qui pourrait en avoir besoin. Par exemple, cela peut prendre la forme de tutorat privé avec une enseignante ou de séances avec une orthophoniste.

Trouver les bonnes ressources

Quand vient le moment de choisir l’école pour son enfant, il est important de choisir l’institution lui offrant l’encadrement dont le futur élève aura besoin pour réussir son cheminement. Les établissements privés proposent différents types d’organisations scolaires ayant des conditions propices à l’apprentissage. Afin de répondre aux demandes des familles, un nombre croissant d’écoles privées offrent maintenant des programmes ou des séries de mesures particulières afin d’accompagner les élèves en difficulté. En visitant le site Internet ecolespriveesquebec.ca qui répertorie les écoles membres de la Fédération des établissements d’enseignement privés, on peut s’informer sur les différentes formes d’encadrement offertes par les institutions privées de sa région.

Stabilité et autonomie

La principale différence entre l’école publique et l’école privée est l’autonomie. L’école privée est un organisme à but non lucratif qui relève du ministère de l’Éducation. En veillant à l’apprentissage réussi de tous ses élèves, tous les profits réalisés doivent être réinvestis dans sa mission éducative. C’est à l’établissement de déterminer son projet éducatif, à embaucher son personnel et à établir un lien direct avec les parents de leurs élèves par le biais d’un contrat de service éducatif. Les enseignants et tous les membres du personnel ont un lien d’emploi direct avec l’école. En retour, l’établissement investit dans leur développement personnel. Ces mesures propres au système scolaire privé favorisent l’attachement et l’engagement du personnel à l’égard de l’école et de son projet éducatif. De plus, comme plusieurs écoles privées ont des fondations par où elles reçoivent des dons, elles peuvent prendre ces fonds supplémentaires pour développer des projets adaptés aux besoins de leurs élèves, tout en s’assurant de la qualité de ses installations.

Service à la clientèle

En ayant ce contrat de service éducatif avec le parent de l’élève, l’école privée est pleinement engagée à offrir un encadrement personnalisé dont l’enfant a besoin pour s’épanouir. En étant autonome, l’école privée est en mesure de réagir rapidement pour s’adapter aux demandes des familles qui forment sa communauté. Pour le développement des aptitudes académiques de l’élève, l’école privée peut proposer de nombreuses solutions innovantes et mises de l’avant par du personnel pédagogique attentionné. L’autre grande force des établissements privés est d’offrir un grand choix d’activités, afin que l’élève puisse poursuivre différents intérêts parascolaires comme les arts, les sports, les sciences, la technologie, l’entrepreneuriat et bien plus encore.