Les admissions à l’école privée

C’est le moment pour votre enfant d’entamer son cheminement scolaire ou de changer de niveau d’apprentissage. L’inscrire dans un établissement privé vous intéresse? Voici les étapes à suivre pour vous assurer de lui donner toutes les chances d’accéder à l’école qui l’amènera vers la réussite et l’épanouissement.

Magasiner, avant tout

Au départ, il importe de choisir l’école privée avec laquelle ça « clique » le plus! On doit commencer l’exploration plus d’une année avant de faire son choix. En général, les établissements tiennent des événements portes ouvertes vers les mois de septembre/octobre ou janvier. C’est l’occasion idéale pour vous et votre enfant d’explorer les lieux, d’enquêter sur le type d’enseignement qui y est offert, de découvrir les services parascolaires proposés, de rencontrer le personnel comme les enseignantes et les autres professionnels pédagogiques, de poser des questions... Bref, d’apprendre à connaître la culture éducative qui lui est propre. Chaque école a ses dates de consacrées aux journées portes ouvertes. En visitant le site ecolespriveesquebec.ca, vous pouvez aisément trouver les écoles privées de votre région et les moments pour les visiter. S’il n’y a pas d’événements portes ouvertes, il est possible de fixer une rencontre avec la direction générale de l’établissement de votre région qui attire votre attention.

Entamer le processus d’admission

À la suite de votre exploration, vous avez choisi l’école privée qui conviendrait le mieux à votre enfant. Encore une fois, chaque établissement a ses caractéristiques propres concernant les étapes à suivre pour y admettre son enfant. Pour connaître le processus d’admission, c’est simple! Il s’agit de consulter la section « Admission » du site Internet de l’école. Pour le préscolaire-primaire, l’inscription se fait généralement l’automne ou l’hiver précédent l’entrée à l’école. Or, quelques écoles ont des listes d’attente dont le fonctionnement général est selon le principe de « premier arrivé, premier servi ». Dans ce cas, il est recommandé de faire la demande d’admission le plus tôt possible.

Déposer sa demande

Peu importe le niveau de scolarité, le processus d’admission commence avec un formulaire qui doit être rempli. Des frais pour l’étude du dossier peuvent être demandés, variant d’école à l’autre, et sont habituellement entre 50 $ et 200 $ au maximum. Dans certains cas, les parents et l’enfant peuvent être invités à une entrevue avec la direction. Il est possible aussi que l’on demande à l’élève de compléter un test d’admission. Ces étapes visent à mieux connaître votre enfant avant son entrée à l’école. Par la suite, l’école communiquera avec vous pour indiquer si votre demande d’admission a été acceptée ou refusée.

L’entrée au secondaire

L’inscription se fait l’automne précédent l’entrée à l’école. Il arrive aussi que les inscriptions tardives soient acceptées si des places se libèrent ou si de nouvelles classes sont ouvertes. Le test de classement, s’il a lieu, sert à évaluer les compétences de la 5e année de l’élève, notamment en français et en mathématique. Une fois de plus, des frais de 50 $ à 200 $ maximum peuvent être demandés pour ouvrir le dossier de l’enfant. Il est important de se rappeler que certaines écoles privées reçoivent plus de demandes qu’elles ont de places. La sélection peut se faire en privilégiant la fratrie (si des frères et sœurs ont déjà fréquenté l’école), selon les résultats académiques et les tests au résultat d’admission ou par tirage au sort. Dans tous les cas, une fois que vous acceptez l’offre de l’école d’accueillir votre enfant, la Loi oblige l’établissement à vous faire parvenir un contrat de services éducatifs annuel que vous aurez à lire et à signer.