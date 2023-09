Les deux chats de Joanie Lamoureux

Joanie Lamoureux, l’animatrice du Safari de Joanie, a aussi tout un safari à la maison ! Elle nous présente aujourd’hui ses deux chats, Paillasson et Le Penseur de Rodin, qui partagent sa vie « domestique ».

1. Présentez-nous vos deux chats et la raison qui vous a poussé à les adopter.

Le Penseur de Rodin est un chat de « ruelle » né en 2021. C’était mon premier chat, moi qui avais des chiens. Je voulais vraiment un chat gris pointé avec des couleurs d’un Highland lynx. Je l’ai acheté sur Kijiji, une chose que je ne recommande pas à personne ! J’ai rencontré le vendeur dans une ruelle de Montréal. C’était très louche.

Paillasson est un chat de race British Shorthair né en 2022. C’est une amie qui fait de la télé avec ses animaux qui me l’a offert. À l’âge de 16 semaines, il était déjà sur un plateau de tournage et y était très à son aise. Je trouvais que c’était une bonne opportunité pour moi au cas où on me demande un chat en tournage. On me demande souvent divers animaux pour les tournages.

Photo fournie par Joanie Lamoureux

2. Pourquoi avoir choisi ces noms ?

Pour le Penseur de Rodin, c’est mon chum qui a trouvé son nom, car ce chat est stoïque et observateur. J’ai toujours l’impression qu’il m’observe et réfléchit. Il a aussi une panoplie d’autres surnoms (Barney, Hudson, etc.), car quand je vais à la clinique vétérinaire avec lui, je me sens un peu mal à l’aise de l’avoir appelé ainsi.

Pour Paillasson, au départ on l’appelait Bernie en référence à Bernie Noël, un personnage d’un vieux film français, innocent comme lui. Finalement, on l’a appelé Paillasson, car il est toujours couché sur le tapis d’entrée. Sur ce tapis, il se couche sur le dos, en position de loutre, et nous regarde ainsi sans bouger. Il semble que ça soit sa position de confort ! Un phénomène !

3. Racontez-nous un fait cocasse concernant Paillasson.

Une de mes amies qui prenait un cours de comportement animal m’a demandé d’amener Paillasson au dernier cours pour lui apprendre à s’asseoir sur demande. En revenant, elle m’a dit que des 30 animaux qui étaient en classe, il n’y avait que Paillasson qui n’a pas eu son diplôme ! Il a compris qu’il y avait des gâteries alors il allait les voler aux autres personnes. Il a même tassé un berger allemand et un pitbull pour chiper leurs gâteries. Il n’avait aucune conscience du danger... Mon amie a dû courir après lui dans la classe pour le rattraper. Une vraie honte dans un cours de comportement !

4. Racontez-nous un fait inusité ou particulier concernant Le Penseur de Rodin.

La nuit, quand je me réveille, il est toujours assis quelque part, dans des endroits inusités, à me fixer du regard. Par exemple, si je vais aux toilettes, il est sur la laveuse, dans l’obscurité. À chaque fois que je me lève la nuit, je sais que je vais avoir peur !

5. Quelle est l’activité préférée du Penseur ?

Il vit pour aller voir ma voisine italienne. Il sait comment ouvrir la porte alors, parfois, il sort et va directement chez elle et de là, il m’observe de son balcon.

