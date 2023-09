Comme la 12e édition de la Semaine du Burger s’empare du pays du 1er au 14 septembre, j’ai trouvé pertinent de vous proposer mes adresses favorites de la province où déguster un excellent smash burger. Vous savez, ce burger à la boulette écrasée révélant une bordure croustillante, tout en restant juteuse et fondante au centre ?

Ce style de burger est d’apparence plutôt simple, mais cache derrière un savoir-faire très technique afin d’arriver à un résultat optimal. Le poids de la boulette, sa composition (le pourcentage de matière grasse), la manière de la « smasher », l’importance du montage et de l’emballage sont quelques éléments qui doivent être considérés pour arriver à un bon résultat.

Curieux ? Voici quelques bonnes adresses où savourer les meilleurs smash burgers du Québec !

L’Hamburger

Photo fournie par Le Cuisinomane

À mon goût, c’est à cette adresse que l’on retrouve (à pied d’égalité) le meilleur smash burger du Québec. La simplicité, la fraîcheur des ingrédients, la constance et le ratio optimal de chaque élément sont les quatre principales raisons. J’aime qu’ils soient relativement légers et digestes, sans couper dans le plaisir de mordre dans une bombe umami. Ça fond ; c’est juteux ; c’est riche et profond en saveurs, tandis que les bordures des deux boulettes de 65 grammes chacune craquent à souhait. Les puristes le prendront nature (sans garniture), mais chaque burger régulier est servi avec laitue, cornichon et sauce secrète. On complète avec un milkshake à la KitKat.

Double’s Late Night

Photo fournie par Le Cuisinomane

Double’s Late Night est le dernier arrivé en ville. On s’y rend d’abord pour comprendre la réinterprétation d’un dive bar parfait par le réputé chef Danny Smile et son partenaire Victor-Alex, puis on reste pour la nourriture – dont le fameux smash burger à la sauce Michigan. Côté ambiance, pensez ici table de billard, télévisions diffusant en tout temps des événements sportifs, un long bar avec quelques tables et banquettes, des frigos remplis de Bud Light, de Corona et de Red Bull... Le tout dans un environnement très sombre nous coupant totalement de la réalité. On savoure l’un des meilleurs burgers en ville, que l’on accompagne d’excellents petits plats de légumes, d’une fleur d’oignon frit et de savoureuses crevettes cocktails.

Chez Simon Cantine Urbaine

Photo fournie par Le Cuisinomane

Simon est un gourmand : on s’en rend d’abord compte au premier contact visuel avec cet engin hautement addictif, puis on le goûte dès l’attaque en bouche. Le « smash signature » est une expérience en soi, garni généreusement de capicollo, de fromage cheddar américain, d’oignons caramélisés, de cornichons et de sauce maison. Si vous cherchez la gourmandise, vous serez au paradis ! Pour compléter l’expérience, je vous conseille le chili cheese fries (frites garnies de chili maison, fromage, crème sure et coriandre) et/ou un hot-dog.

Mlle Inès

Photo fournie par Mlle Inès

Elle a 16 ans, un restaurant en tant que cheffe-propriétaire et trois livres derrière la cravate (ou plutôt son tablier). Elle s’amuse en cuisine, a une joie de vivre contagieuse, tout en restant humble, critique envers soi-même et rigoureuse. Je dois dire que toutes ces belles qualités se reflètent d’abord au menu, puis à la dégustation de ses créations. Mlle Inès ne fait pas de burgers d’assemblage ; elle propose des burgers cuisinés, complexes et pensés pour faire vivre une expérience. Un burger à la truffe avec champignons caramélisés, bacon, cheddar et (trois !) boulettes de viande, un autre façon raclette avec bacon, sauce moutarde-érable, cornichons et chutney de tomates, sans oublier la dernière addition, le cheezy bacon burger enseveli de fromage fondant flambé au bourbon. À noter aussi que le pain, à la purée de pommes de terre et aux flocons d’érable, est le fruit de plusieurs mois de recherche et développement. Un po-gaufre, un burger, et il y a de quoi être gras dur jusqu’au lendemain.

Holy Burgers

Photo fournie par Holy Burgers

Arrivé dans le décor québécois il y a quelques mois, le concept de restauration rapide Holy Burgers souhaite tirer profit de l’engouement montréalais pour les smash burgers en l’amenant en région. Pour l’instant, les habitants de Québec et de Trois-Rivières peuvent mordre dans la décadence des burgers que Holy propose. Les créations oscillent du plus simple (laitue, tomate et sauce maison), au plus glouton (deux boulettes de bœuf avec fromage, rondelle d’oignon, miel, laitue et mayonnaise, ou encore avec du porc effiloché et du bacon). Quant au résultat, on est dans le très satisfaisant. La boulette croustille légèrement, ça fond, c’est riche... La sauce maison, de type mayonnaise aux épices barbecue, amène une juste touche de sucrosité et de complexité. Un petit plaisir !

Mange dans mon Hood

Photo fournie par Le Cuisinomane

Délibérément inspiré par la très populaire chaîne américaine spécialisée en smash burger In-N-Out Burger – additionné par la volonté de partager leur amour infini envers le duo burger-frites –, le casse-croûte Mange dans mon Hood a tout pour vibrer la corde nostalgique en nous. Je vous disais que L’Hamburger était à pied d’égalité du meilleur smash burger au Québec : c’est ici que la première marche du podium est partagée. Avant d’arriver au « burger parfait », Mitch, cofondateur et geek numéro 1 de smash burger au Québec, a testé pendant 3 ans toutes les combinaisons possibles (poids de la boulette, le ratio de matière grasse, les méthodes « d’écrasage », l’emballage, la sauce), pour enfin arriver à ce résultat. Je suggère le « Cali » avec oignons, laitue, tomate et cornichons, le petit baggy de piment banane, ainsi que la « Ol Dirty Fries » dont les frites sont cuites dans le gras de bœuf, garnies notamment d’une sauce fromage et d’oignons frits. Belle ambiance incluse !

Bvrger

Photo fournie par Bvrger

Pour Christian Ventura, la cuisine végane n’a plus de secret. Chef à la barre des restaurants Lov, Sushi Bloom, Sushi Momo et Bvrger, sa réputation n’est plus à faire – et pour cause. Ce dernier maîtrise les ingrédients botaniques comme nuls autres, le démontrant encore une fois au Bvrger, où il s’est attaqué au sandwich iconique nord-américain, le hamburger. Les burgers végétaliens qu’il propose sont aussi originaux que décadents : prenons le « Mac’Greb avec harissa à l’ail, courgettes frites, purée de poivrons rouges rôtis, abricots marinés au thé à la menthe ou « l’Orient Express » avec caviar d’aubergine, « féta » crémeux, coriandre, oignons au sumac et aïoli au citron. On complète l’expérience végane avec les frites à la truffe, la salade du chef et/ou une boisson frappée maison.