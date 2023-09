Les parcs Arbraska pour s’amuser dans les arbres et explorer

Qui n’a pas, durant son enfance, grimpé dans un arbre ? Ce plaisir, on le retrouve à plus grande échelle et de façon sécuritaire en passant d’un arbre à l’autre dans un parc Arbraska. Avec des amis ou en famille.

Voici trois de leurs parcs que j’ai particulièrement aimés, non seulement pour leurs parcours dans les arbres, mais aussi pour leurs autres attraits qui valent à eux seuls le déplacement.

Mont Saint-Grégoire

Le site est magnifique. Les parcours sont aménagés à quelques pas de la fameuse colline montérégienne, dans l’Érablière Charbonneau. Deux des tyroliennes survolent un petit lac.

Des tables à pique-nique sont disposées un peu partout. La cabane à sucre tient un casse-croûte où l’on sert entre autres une poutine-repas à saveur d’érable et un chili végétalien à l’érable.

De l’autre côté du chemin du Sous-Bois, au pied de la montagne, se trouve le parc de trampolines géants uplà, suspendu aux arbres tout en étant facile d’accès aux enfants. Des cabanes colorées aussi accrochées aux arbres ajoutent une touche de magie.

Rawdon

Photo fournie par Arbraska-Mike Pochwat Photography

C’est là que les premiers parcours d’Arbraska ont été aménagés, il y a plus de 20 ans. Retiré sans être trop éloigné, le site se distingue par sa belle forêt mixte. Le chalet d’accueil rustique apporte un cachet chaleureux.

Là se trouve un Village Arbre-en-ciel, ces cabanes dans les arbres, reliées par des passerelles, faisant la joie des enfants. Autre attrait : une via ferrata, soit une voie constituée d’ancrages de métal, mène au sommet du mont Pontbriand.

Val-des-Monts

Photo fournie par Arbraska-Mike Pochwat Photography

Situé au nord de Gatineau, le parc d’aventure Laflèche est doté de parcours dans les arbres tout aussi exaltants que les autres. Par contre, ce qui le distingue, c’est son ziptour, une suite enlevante de huit longues tyroliennes nous tenant en haleine durant une heure trente.

C’est sans compter celles nous faisant passer d’un escarpement à un autre au-dessus d’un lac émeraude. On se croirait dans une scène de Mission impossible.

Dans le même parc, on explore la caverne Laflèche, formée de tunnels et de galeries. Stalagmites, stalactites et même chauve-souris suspendues tête en bas ajoutent au mystère.

PARCS D’AVENTURE ARBRASKA

Parcours dans les arbres : à partir de 5 ans le jour, à partir de 16 ans le soir

à partir de 5 ans le jour, à partir de 16 ans le soir Tarifs : 45 $ (14 ans et plus), 40 $ (8 à 13 ans), 37,50 $ (5 à 7 ans)

45 $ (14 ans et plus), 40 $ (8 à 13 ans), 37,50 $ (5 à 7 ans) Autres attraits ($) : uplà (5 ans et plus), Village Arbre-en-ciel (3 ans et plus), via ferrata (13 ans et plus), caverne Laflèche (5 ans et plus), zip tour (14 ans et plus)

uplà (5 ans et plus), Village Arbre-en-ciel (3 ans et plus), via ferrata (13 ans et plus), caverne Laflèche (5 ans et plus), zip tour (14 ans et plus) www.arbraska.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Un zoo moins cher

Dans l’ouest de l’île de Montréal, le Zoo Ecomuseum abrite hibou, loup et autres animaux du Québec qu’on n’a pas toujours l’occasion d’observer de près en randonnée. Tarifs : 23,50 $ (16-64 ans), 14 $ (3-15 ans).

►www.ecomuseum.ca

Des chutes au nord de Joliette

Au parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, il y a trois chutes à admirer et trois entrées. La principale se trouve à Saint-Jean-de-Matha. Sentiers. Carte Ondago à télécharger pour votre téléphone.

►www.parcdeschutes.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.