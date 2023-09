Les pourvoiries ont beaucoup à offrir aux chasseurs et à la relève

Dans le monde de la pourvoirie, vous allez certainement trouver un endroit ou encore découvrir des sites méconnus pour la pratique de la chasse et pour initier des nouveaux chasseurs.

Pour vous donner une idée de la popularité de la chasse en pourvoirie, selon le dernier sondage, en 2019, la chasse en pourvoirie représentait 86 321 jours/activité. Ce chiffre représente 7,7% jours/activités pour les 510 pourvoiries en opération. Aussi, si on se fie aux chiffres des ventes de permis depuis, on constate un engouement pour la chasse aux gros gibiers notamment avec 372 000 permis vendus.

Parmi les pourvoiries membres de la Fédération des pourvoiries du Québec 269 offrent de la chasse. Elles sont réparties partout au Québec. De ce nombre, on en compte 102 qui offrent de la chasse guidée pour ceux qui voudraient s’initier ou encore se sentir mieux encadrer pour vivre leur aventure.

Naturellement, parmi les espèces qui sont recherchées, l’orignal arrive en tête. La chasse de cette espèce est offerte par plus de 200 pourvoiries.

En se fiant à la vente des permis en 2022, la chasse du cerf de Virginie, avec 156 permis vendus, est offerte dans 55 pourvoiries. Pour l’ours noir, 19 500 permis vendus, 181 pourvoiries offrent des installations, avec des sites appâtés pour augmenter les chances de succès. La chasse aux canards est offerte dans 32 pourvoiries et le dindon sauvage dans 11 pourvoiries.



COMBINÉS ET SERVICES

Dans plusieurs régions, notamment en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, en Mauricie, dans les Laurentides et dans Lanaudière, il est possible de combiner une partie de chasse avec une aventure de pêche automnale.

Au total, 77 pourvoiries offrent la possibilité de visiter leurs territoires pour une journée afin de pratiquer la chasse quotidienne pour le petit gibier.

Un fait très important à souligner, pour les pourvoiries à droits exclusifs, grâce à leur coffre à outils, il est possible de devancer ou de prolonger la période de chasse à l’orignal et au cerf de Virginie dans certaines zones.

Dans le cas de la chasse de l’orignal, si un chasseur ne prélève pas d’orignal durant son séjour en pourvoirie, il peut continuer sa chasse dabs la zone inscrite sur son permis., tant que la période de chasse à cet animal avec le bon type d’arme, est ouverte.

SAINE GESTION

Un élément très important dans le dossier de la chasse en pourvoirie, c’est que les pourvoyeurs gèrent de manière durable leurs territoires. Ils font une saine gestion faunique et y vont d’investissements au niveau des aménagements fauniques et forestiers. Malgré les feux de forêt, la majorité des territoires de chasse n’ont pas été touchés et sont encore intacts. Les pourvoyeurs ont tout mis en place pour assurer aux amateurs qui leur feront confiance, une très belle saison de chasse.

Il y a différentes façons de pouvoir dénicher de l’information sur la chasse en pourvoirie. Il y a tout d’abord le site www.pourvoiries.com où vous retrouverez les différents onglets qui se rapporte aux régions et aux gibiers. Vous pouvez aussi suivre les pages Facebook des différents pourvoyeurs, où vous retrouverez des informations comme les places disponibles et plus. À vous de profiter de l’expertise des pourvoyeurs du Québec.