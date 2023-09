L’influence de la France en chute libre en Afrique

Le coup d’État au Gabon, comme ceux des dernières années dans les anciennes colonies françaises, illustre la difficulté de la France à maintenir une zone d’influence en Afrique. Cette semaine, Emmanuel Macron, dans son discours annuel aux ambassadeurs français, a souligné l’importance pour son pays de maintenir et de consolider son influence à travers le monde. Malheureusement pour lui, le terme même d’influence sonne aux oreilles des Africains comme une intolérable survivance de l’époque coloniale. Le gouvernement français se retrouve dans la position inconfortable des politiciens tombés en discrédit dans la faveur populaire : quoi qu’il dise et quoi qu’il fasse, ses paroles et ses gestes seront interprétés de manière négative par une bonne partie des populations africaines.

1) Comment la France cherche-t-elle à augmenter son influence?

À la fin de son discours aux ambassadeurs, semblant sortir de son texte, Macron a évoqué le problème de communication qui afflige la France en Afrique et ailleurs. Les médias français sont libres, mais ils sont perçus par beaucoup d’Africains comme étant à la solde du gouvernement français. Or, ces médias ont face à eux d’autres médias qui eux sont à la solde de divers gouvernements ennemis des intérêts français. Le gouvernement français doit donc trouver un moyen de répondre à la propagande antifrançaise. Macron n’a donné aucune indication sur la manière dont il comptait accomplir cette tâche.

2) Les accusations contre la France sont-elles sans fondement?

Les accusations de néocolonialisme contre la France en Afrique ne sont pas toutes sans fondement. Par exemple, les pays africains qui utilisent le franc CFA doivent obligatoirement déposer la moitié de leurs réserves de change à la Banque de France. Ce dépôt obligatoire entrave la liberté économique de ces pays, en même temps qu’il renforce l’économie française. Cependant, les critiques du franc CFA oublient commodément que la France s’était ainsi portée garante d’une certaine stabilité du franc CFA. Cette garantie est-elle encore nécessaire aujourd’hui? Sans cette garantie, les coups d’État et les affaires de corruption pourraient facilement transformer le franc CFA en une monnaie sans valeur, comme au Zimbabwe.

3) Quel est le principal rival de la France en Afrique?

Historiquement, le plus féroce rival de la France en Afrique était l’Angleterre. Cette époque est révolue. La France affronte quatre grands compétiteurs dans la région. Le premier, qui est peu souvent mentionné, est l’Arabie saoudite. Depuis des décennies cette dernière finance des mosquées et des écoles coraniques qui détruisent l’islam traditionnel africain et qui instaurent à sa place un islam fondamentaliste. Cet islam déstructure les sociétés africaines et encourage le jihad.

4) Quels sont les autres rivaux de la France?

Le second rival est la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de la majorité des pays africains. Le gouvernement chinois, à travers divers projets de construction, a favorisé la constitution d’une forte diaspora chinoise dans plusieurs pays africains. Les Chinois de cette diaspora sont souvent très entreprenants. Ils tendent naturellement à commercer avec la Chine plutôt qu’avec d’autres pays. Le troisième rival de la France est la Russie. Redoutable propagandiste, la Russie a envoyé environ 6000 mercenaires en Afrique. Ceux-ci semblent derrière plusieurs coups d’État récents. La disparition du groupe Wagner devrait cependant ralentir la progression de la Russie. Le dernier grand rival est le gouvernement américain. Après les désastres du Mali, du Burkina Fasso et du Niger, celui-ci semble estimer qu’il peut apaiser la région mieux que la France.